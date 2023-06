Dự kiến 300.000 người tham gia FESTA của BTS, chính quyền Seoul lên kế hoạch an toàn

HHT - Chuẩn bị cho sự kiện chính của FESTA 2023 nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt của BTS, Thủ tướng Hàn Quốc đã ra lệnh khẩn yêu cầu tăng cường thực hiện các công tác đảm bảo an toàn, chính quyền Seoul tất bật bố trí biện pháp kiểm soát trật tự.

Ngày 16/6, Thủ tướng Hàn Quốc ra lệnh khẩn cấp cho các bộ liên quan tiến hành quản lý an toàn kỹ lưỡng cho sự kiện chính của dự án kỷ niệm 10 năm ra mắt của BTS FESTA 2023 được tổ chức tại công viên Yeouido Hangang vào ngày 17/6 tới.

Cơ quan quản lý dự đoán sẽ có khoảng 300.000 người từ khắp nơi đổ về tới sự kiện 2023 BTS Festa @Yeouido. Sở cảnh sát Yeongdeungpo tuyên bố sẽ tiến hành kiểm tra an toàn tại chỗ và công tác chuẩn bị đề phòng tai nạn tại nơi diễn ra sự kiện, thảo luận về các biện pháp an toàn như kiểm soát giao thông và quản lý đám đông.

Bước đầu chuẩn bị, chính quyền thành phố Seoul thông báo tăng số lượng tại một số tuyến tàu điện ngầm lên gấp, điều chỉnh phù hợp với thời gian kết thúc sự kiện. Chính quyền cũng quyết định thiết lập một trụ sở an toàn toàn diện và một phòng tình báo hoạt động tại chỗ, vận hành một hệ thống ứng phó cho các tình huống khẩn cấp trong khu vực.

Để ngăn ngừa tai nạn và giảm thiểu tắc nghẽn vào ngày diễn ra sự kiện, giao thông xung quanh công viên Yeouido cũng được kiểm soát. Hoạt động giao thông công cộng sẽ được điều chỉnh, 23 tuyến xe buýt đi qua khu vực diễn ra sự kiện sẽ được hướng dẫn di chuyển theo đường vòng. Cảnh sát cũng lắp đặt 374 bảng thông tin xung quanh khu vực được kiểm soát và triển khai khoảng 630 cảnh sát giao thông và nhân viên trật tự đến địa điểm.

Đây là một sự kiện quy mô lớn được tổ chức với nhiều nội dung khác nhau bao gồm tham quan, triển lãm trang phục biểu diễn, ảnh gia đình, bức tường chân dung của BTS, gian hàng PR Seoul (Seoul in Purple). Điểm nhấn là sự kiện giao lưu cùng trưởng nhóm RM “It’s 5PM and This is Kim Namjoon” và màn trình diễn pháo hoa dưới sự dẫn dắt của em út Jung Kook. Sự kiện sẽ được livestream trên các nền tảng YouTube và Weverse của BTS.