Dù sức khỏe không tốt, Uyên Linh vẫn không ngại khoe giọng cùng Ái Phương

HHT - Trong đêm nhạc “ISLE OF ART - Ốc đảo nghệ thuật”, Uyên Linh và Ái Phương đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc lộng lẫy như những thước phim điện ảnh.

Ái Phương diện bộ váy trắng tinh khôi xuất hiện đầy sang trọng trên sân khấu. Ba ca khúc đầu tiên mà Ái Phương mang đến là 3 đại diện đến từ 3 nền điện ảnh nổi bật của châu Á đó là Tạm Biệt Mùa Hè (nhạc phim Nhật Bản), Họa Tâm (nhạc phim Họa Bì) và You Are My Everything vốn đã quá nổi tiếng trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời.

Sau khi đưa khán giả vào không gian âm nhạc của những bộ phim điện ảnh nước ngoài, Ái Phương cũng mang đến các bản hit gắn liền với tên tuổi của mình như Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh và mash-up Đến Giờ Cơm - Cha Già Rồi Đúng Không?...

Nếu như Ái Phương mang đến những ca khúc nhạc phim châu Á thì trong set diễn của mình, Uyên Linh thể hiện các ca khúc nhạc phim Âu - Mỹ như Skyfall (OST Điệp Viên 007), Never Enough (OST The Greatest Show Man). Cùng với đó là các bản nhạc phim đã đi vào tâm thức người Việt như Giã Từ Dĩ Vãng (phim Giã Từ Dĩ Vãng), Xanh Bạc Mái Đầu (phim Áo Lụa Hà Đông), hay Nếu Có Một Ngày (phim Gái Già Lắm Chiêu)...

Không chỉ có những set trình diễn riêng, Uyên Linh và Ái Phương còn mang đến những tiết mục kết hợp đặc biệt. Bản mash-up Trót Yêu - Yêu Xa qua sự thể hiện đầy nữ tính của 2 giọng ca ngọt ngào đã khiến không gian buổi trình diễn trở nên “tình" hơn bao giờ hết.

Không chỉ dừng lại ở các màn trình diễn của 2 nữ ca sĩ, dàn nhạc giao hưởng Loudsound và nhóm múa đương đại Arabesque cũng giúp đẩy thêm cao trào cho buổi diễn. Đêm diễn đầu tiên của Ốc đảo nghệ thuật đã kết thúc trong tràng dài vỗ tay của khán giả vì với những trải nghiệm khó quên.