Dừng xe dưới gầm cầu vượt để trú mưa dông: Tại sao là cách rất nguy hiểm?

HHT - Miền Bắc sắp đón một đợt mưa dông diện rộng nữa. Trong mưa dông có thể có những hiện tượng thời tiết cực đoan rất khó dự báo. Có một điều ai cũng cần lưu ý: Khi có mưa gió to, dông, lốc, việc dừng xe dưới gầm cầu vượt để trú thực ra là cách rất nguy hiểm - mặc dù nhiều người vẫn thực hiện.

Theo các dự báo hiện tại, miền Bắc có mưa dông diện rộng từ ngày thứ Tư, 14/5. Trong những cơn mưa dông mùa Hè, nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra, như gió giật, lốc, mưa đá… - đây cũng là những hiện tượng đã xảy ra ở một số địa phương trên cả nước ta trong đợt mưa cuối tuần vừa rồi.

Khi trời có mưa to hoặc dông, những người đang đi trên đường mà nhìn thấy cầu vượt thì thường mừng vì có chỗ trú, ít bị mưa hắt vào.

Chẳng hạn, cách đây ít ngày, hàng chục tài xế ở Pakistan đã đỗ ô tô dưới gầm cầu vượt trong lúc trời có dông, rồi có mưa đá, theo trang AccuWeather.

Đây là video:

Trang AccuWeather viết, mặc dù việc trú dưới gầm cầu vượt tưởng chừng là một ý tưởng hay, nhưng thực ra lại là một lựa chọn không an toàn. Bởi vì trong lúc mưa to, dông gió, đường trơn nên nhiều xe có thể đi nhanh trong khi tầm nhìn của tài xế thì hạn chế. Việc nhiều người/ xe tập trung đông đúc bên dưới cầu vượt có thể là lý do dẫn đến tai nạn nghiêm trọng nếu các tài xế đang đi tới không nhìn rõ, theo trang CTV News.

Chưa hết, gió mạnh trong cơn dông có thể biến những thứ bình thường nhất - như gạch đá, những mảnh vụn - thành “vũ khí” nguy hiểm. Mà dưới gầm cầu vượt giống như “lối thông gió” nên gió đi qua đây trở nên mạnh hơn, cuốn theo những mảnh vụn, khiến người đứng trú bên dưới cầu vượt có thể bị thương. Thậm chí, nếu gió mạnh, những người đó cũng dễ bị gió hất ngã hơn. Vì những lý do này, cơ quan thời tiết quốc gia của Mỹ cảnh báo, dưới gầm cầu vượt có thể là một trong những chỗ nguy hiểm nhất để trú khi trời dông gió.

Các trang khí tượng khuyên, nếu người dân đang ở ngoài trời khi có dông lốc, gió mạnh, mưa đá…, nên tìm chỗ trú trong các tòa nhà/ cửa hàng nhưng tránh đứng cạnh các cửa sổ, hoặc trú ở bãi đỗ xe hay trạm xăng có mái che…