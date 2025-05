Voi con thiệt mạng khi sang đường, hành động của voi mẹ khiến ai cũng thương

HHT - Trong khi đi sang đường, một chú voi con ở Malaysia không may va chạm với xe tải nên thiệt mạng. Sau đó, voi mẹ không chịu rời khỏi hiện trường mà có hành động khiến bất kỳ ai xem video cũng thấy cảm thương, xúc động.

Nhiều người nói voi là loài rất thông minh, tình cảm, và sự việc đáng thương mới xảy ra ở Malaysia càng khẳng định điều này.

Khoảng 2h sáng ngày 11/5, một chú voi con ở bang Perak (Malaysia) đã thiệt mạng do va phải xe tải trong lúc nó đang băng qua đường cùng voi mẹ.

Voi mẹ đã không chịu rời đi mà cứ đứng cạnh chiếc xe tải. Trong những hình ảnh được người qua đường ghi lại, voi mẹ kiên trì dùng đầu đẩy vào bên cạnh buồng lái của xe tải, như thể cố ẩn chiếc xe ra, giải thoát cho con mình đang nằm bất động bên dưới.

Đây là video - khiến bất kỳ ai xem cũng thương:

Theo trang tin địa phương Sinar Harian, voi mẹ đã ở bên cạnh chiếc xe - và con mình - đến tận sáng.

Các nhà chức trách cho biết, họ nhận được thông tin vào khoảng 3h30’ sáng và nhanh chóng tới hiện trường. Họ xác nhận, một chú voi đực khoảng 5 tuổi đã thiệt mạng khi sang đường, do va chạm với xe tải.

Trang tin The Star của Malaysia dẫn nguồn tin từ cảnh sát, viết rằng các điều tra ban đầu cho thấy tài xế xe tải 28 tuổi đã nhìn thấy một chú voi lớn (voi mẹ) đi sang đường nên chờ khi voi đi qua rồi mới cho xe tải chạy tiếp. Nhưng khi xe tải vừa chạy thì chú voi con đột ngột chạy từ trong rừng ra và băng qua đường. Do khoảng cách gần, tài xế xe tải không thể phanh kịp nên va chạm với voi con. Sau đó, voi mẹ rất giận dữ và đã phá phần đầu của xe tải. May mắn là tài xế xe tải không bị thương.

Vì voi mẹ không chịu rời đi nên đến sáng, các nhà chức trách đã phải dùng thuốc an thần cho nó và đưa nó trở lại rừng. Họ cho rằng voi mẹ có thể sẽ quay trở lại nơi con của nó gặp nạn, nhưng hy vọng rằng nó sẽ gặp một bầy voi khác và đi cùng chúng. Còn chú voi con được chôn cất tử tế.

Sự việc này khiến netizen rất xúc động và thương hai mẹ con voi. Nhiều người kêu gọi chính quyền địa phương có những biện pháp tốt hơn để bảo vệ động vật hoang dã, ngăn những tai nạn tương tự xảy ra.