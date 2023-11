Echo - dự án mới nhất của Marvel tung trailer đầu tiên, Kingpin và Daredevil tái xuất

HHT - Sau thời gian dài chờ đợi, Marvel Studios đã phát hành trailer đầu tiên dành cho seri Echo của nữ diễn viên Alaqua Cox dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 1/2024 trên Disney+.

Marvel vừa chính thức tung ra những hình ảnh đầu tiên cho Echo - một trong những dự án bổ sung mới nhất trong giai đoạn 4 của MCU. Echo là nhân vật từng góp mặt trong series Hawkeye với vai trò phản diện bất đắc dĩ. Trong dự án sắp tới, người hâm mộ sẽ có cơ hội khám phá câu chuyện về nguồn gốc xuất thân của nhân vật này cũng như mối quan hệ giữa cô với ông trùm tội phạm Wilson Fisk (Kingpin).

Ở series Hawkeye, người xem đã biết được phần nào quá khứ Echo và Kingpin (do Vincent D’Onofrio thủ vai), khi Wilson Fisk trở thành cha đỡ đầu của nữ sát thủ. Đến với Echo, những câu chuyện về mối quan hệ của cả hai sẽ được tái hiện rõ nét hơn.

Ngay từ những giây đầu tiên, người xem đã được chứng kiến sự tàn bạo của ông trùm Kingpin khi gã đã thẳng tay “xử đẹp” bất kì ai làm hại đến cô con gái nuôi Echo. Dù vậy, ở tương lai, mối quan hệ của cả hai lại chuyển sang thế đối đầu sau những diễn biến trong Hawkeye, đặc biệt là từ sau phát súng Echo dành tặng Kingpin khi phát hiện chính ông là người đã giật dây sát hại chú ruột của mình.

Bên cạnh đó, trailer còn có sự xuất hiện của Daredevil (do Charlie Cox thủ vai). Theo nguyên tác truyện tranh của Marvel, Echo vốn là một sát thủ khiếm thính do Kingpin (Wilson Fisk) nuôi dưỡng để trả thù Daredevil (Matt Murdock). Tuy nhiên, mục tiêu của Echo trong lần đầu tiên xuất hiện tại MCU đã chuyển hướng sang Hawkeye. Như vậy, nhiều khả năng series Echo sẽ tiếp tục xây dựng nhân vật dựa trên những diễn biến đã xảy ra trong các phiên bản truyện tranh. Qua đó, tạo bước đệm cho màn trở lại của Matt Murdock trong Daredevil: Born Again dự kiến ra mắt vào đầu năm 2024.

Trước đó, trong bài phỏng vấn với Murphy's Multiverse, Trinh Trần - nhà sản xuất gốc Việt của Marvel - dành nhiều lời khen cho Alaqua Cox.

"Alaqua Cox trong phim rất ngầu. Cô ấy gây ấn tượng với chúng tôi bằng quyết tâm và sự chăm chỉ trong việc biến Maya Lopez trở thành nhân vật mà mọi người mong muốn. Thành thật mà nói tôi có chút lo lắng lúc đầu khi Alaqua không phải người trong ngành. Nhưng cô ấy đã có bước tiến dài và chứng minh rằng một nhân vật khiếm thính có thể thành một phần của MCU".

Series Echo dự kiến sẽ ra mắt trên nền tảng Disney+ vào ngày 10/1/2024.