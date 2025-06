Em Xinh ICON: Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn - những Em Xinh có tạo hình xịn nhất

HHT - Trong tập 1 "Em Xinh ICON", Bích Phương, Đào Tử A1J, Quỳnh Anh Shyn, Pháo, 52Hz, Phương Mỹ Chi được gọi tên trong top thí sinh có tạo hình ra mắt ấn tượng nhất.

Show thời trang Em Xinh ICON tiết lộ câu chuyện đằng sau những bộ trang phục trình diễn cầu kỳ của dàn thí sinh. Tập 1 chương trình được dẫn dắt bởi "em xinh" Quỳnh Anh Shyn, "anh trai" Nicky và sự tham gia của hai giám đốc thời trang Kye Nguyễn, Hòa Nguyễn.

30 "em xinh" ở tập 1 có màn "Say Hi" hoành tráng, biến sân khấu gặp gỡ thành một lớp học Y2K cực đại theo đề bài từ giám đốc thời trang Kye Nguyễn. Quỳnh Anh Shyn, Juky San, Mỹ Mỹ, Lyly được Kye Nguyễn đánh giá có outfit đúng chủ đề, bám sát hướng dẫn.

Những nhân tố gây bất ngờ về phong cách gọi tên Phương Mỹ Chi, Pháo và Liu Grace. Phương Mỹ Chi "chuyển mình" khỏi hình ảnh cô bé dân ca để thử sức với những bộ cánh hiện đại, có tính thử thách hơn.

Bộ cánh quyền lực có thiết kế cầu vai cấu trúc nhô cao của Pháo khiến dàn host "xuýt xoa". Nữ rapper chuẩn bị trang phục trước cả khi biết dresscode.

Liu Grace đã có dấu ấn thời trang nhất định từ Rap Việt 2023, tiếp tục phát triển phong cách cá nhân mạnh mẽ tại Em Xinh "Say Hi". Trang phục của "vành khuyên nhỏ" nổi bật nhờ hệ thống đính kết dày đặc, mang đậm tinh thần Y2K.

Khách mời Hòa Nguyễn nói rằng quá trình hợp tác làm đồ cho Châu Bùi trong show giải trí để lại nhiều kỷ niệm khó quên. "Bạn đến fitting/ thử đồ ở studio đến 6 lần. Bạn cầu toàn, tham vọng và chị cực kỳ thích cách mà bạn ấy làm việc." - founder thương hiệu SBHN chia sẻ.

Danh sách outfit ra mắt ấn tượng nhất Em Xinh "Say Hi" được bình chọn bởi "tam ca" Nicky - Quỳnh Anh Shyn - Kye Nguyễn gồm Đào Tử A1J, Bích Phương, 52Hz, Pháo, Quỳnh Anh Shyn, Phương Mỹ Chi, Liu Grace.

Màn "chào sân" của 30 "em xinh" được dàn host nhận định có mức độ đầu tư hoành tráng hơn so với Anh Trai "Say Hi". Các người chơi nữ được ưu ái dàn dựng sảnh Hội ngộ có sàn runway, tạo điều kiện thực hiện nhiều ý tưởng trang phục táo bạo.

"Bọn anh (thí sinh mùa 1) là 30 anh trai, 30 bộ vest nha!", "Anh Kye may cái gì là bọn anh mặc cái đó, không có thêm thắt gì hết.", "Sao hồi anh trai không được như thế này hả anh Kye ơi?! Em yêu cầu sự công bằng cho anh trai mùa 1 ạ" - Nicky lên tiếng.