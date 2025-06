Tranh cãi chỉ số truyền thông tại Fashion Week của Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn

HHT - Em Xinh "Say Hi" lên sóng tập 1, chủ đề liên quan đến chỉ số truyền thông của Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn tại các mùa Fashion Week được các tín đồ thời trang bàn luận rôm rả.

Các ngôi sao, người có tầm ảnh hưởng (influencer) thường tới dự Fashion Week theo lời mời, quan hệ hợp tác với các nhà mốt xa xỉ. Sự xuất hiện của họ nằm trong chiến lược tiếp thị của các thương hiệu.

Giá trị tác động truyền thông (Media Impact Value - MIV) là một trong các thông số đo lường mức độ hiệu quả của cá nhân đó mang lại cho thương hiệu. Dựa trên lượt tìm kiếm, chia sẻ hay các bài đăng về nhân vật tại sự kiện, chỉ số MIV được quy đổi thành đơn vị tiền tệ để đánh giá.

Trong nhiều năm gần đây, ngày càng có nhiều fashionista/ fashionisto Việt Nam góp mặt tại các Tuần lễ thời trang quốc tế, được gọi tên trong các danh sách mặc đẹp, có giá trị truyền thông ấn tượng. Trong đó, Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn vẫn là hai đại diện Việt Nam sở hữu những cột mốc ấn tượng nhất.

Châu Bùi là influencer mang lại giá trị truyền thông cao nhất thế giới tại Paris Fashion Week Thu Đông 2023. Chỉ số MIV của cô đạt mức 1,8 triệu đôla (gần 47 tỷ đồng).

Một năm sau, Quỳnh Anh Shyn lại là đại diện Việt Nam nắm giữ Top 1 danh sách này.

Fashionista sinh năm 1996 dẫn đầu với mức MIV 1,5 triệu USD (hơn 39 tỷ đồng).

Ở mùa mốt Xuân Hè 2023, Quỳnh Anh Shyn tham dự Milan & Paris Fashion Week, tạo ra giá trị truyền thông lên đến 1,3 triệu USD (gần 34 tỷ đồng). Quỳnh Anh Shyn thuộc Top 10 influencers có chỉ số MIV cao nhất trong khuôn khổ Fashion Week ở 4 quốc gia New York, Milan, Paris và London.

Hai "chiến thần" thời trang Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn hiện đang cùng tham gia Em Xinh "Say Hi". Trong tập chào sân của gameshow, thông tin liên quan đến chỉ số truyền thông của hai fashionista gây nên một số tranh cãi nhưng nhanh chóng được làm rõ. Theo thông tin trên, cả hai đều từng nắm trong tay Top 1 về chỉ số truyền thông tại Fashion Week.

Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn có mặt Em Xinh "Say Hi" cũng đồng nghĩa với khả năng lớn họ sẽ "lỡ hẹn" với một số Tuần lễ thời trang quốc tế tới đây. Bù lại, người hâm mộ mong chờ màn so găng trên sân khấu giữa hai fashionista ở vai trò mới.