“Em xinh” Orange "Gây Tê" fan bằng những cảm xúc ai cũng từng muốn trốn tránh

HHTO - Sau giai đoạn ghi dấu ấn với loạt ca khúc chữa lành, "Em xinh" Orange vừa tái xuất với single "GÂY TÊ", đánh dấu một bước chuyển mình rõ nét trong tư duy sáng tạo, hình ảnh và cách kể những câu chuyện bằng âm nhạc.

Trước đây, Orange thường mang đến sự đồng cảm và những thông điệp tích cực sau tổn thương qua các ca khúc như Khi Em Lớn, Tự Sự, Trạm Dừng Chân. Còn ở GÂY TÊ, cô lựa chọn đi ngược lại khi khắc họa khoảng thời gian con người vẫn còn mắc kẹt trong những cảm xúc chưa có lời giải.

Orange cho biết: "Có một thời gian tôi nghĩ âm nhạc của mình luôn phải mang đến sự chữa lành. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra trước khi chữa lành, ai cũng sẽ phải trải qua một khoảng thời gian rất dài mắc kẹt trong cảm xúc của chính mình. GÂY TÊ không kể về người đã vượt qua tổn thương, mà kể về người vẫn còn đang ở trong nó. Tôi muốn thành thật với những cảm xúc ấy, vì tôi tin đó cũng là điều rất nhiều người từng trải qua."

GÂY TÊ kể về một cảm xúc không quá xa lạ với nhiều người trẻ: Biết rõ một mối quan hệ đang khiến mình tổn thương nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để rời đi. Orange chọn đi sâu vào cảm giác mắc kẹt trong một vòng lặp cảm xúc. Đó là khi một người liên tục hy vọng, bỏ qua những tổn thương và tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Nhưng càng ở lại, những vết xước cảm xúc càng trở nên quen thuộc đến mức người ta không còn biết mình đang yêu hay chỉ đang níu giữ một thói quen.

Tên gọi GÂY TÊ cũng xuất phát từ chính trạng thái đó. Giống như thuốc gây tê có thể tạm thời làm dịu cảm giác đau nhưng không chữa lành vết thương, một mối quan hệ độc hại đôi khi khiến con người quen với những tổn thương lặp đi lặp lại, đến mức quên mất cảm giác được yêu thương đúng nghĩa.

Ở GÂY TÊ, Orange tiếp tục đảm nhận vai trò sáng tác, đồng thời kết hợp cùng producer WOKEUP trong phần sản xuất âm nhạc. Mang màu sắc Pop/R&B, ca khúc được xây dựng trên nền hòa âm tối giản, tạo nhiều khoảng lặng để làm nổi bật giọng hát và cảm xúc của Orange. Phần sản xuất của WOKEUP phát triển không gian âm thanh theo hướng giúp người nghe cảm nhận rõ hơn những giằng xé nội tâm xuyên suốt bài hát.

Đồng hành cùng ca khúc là Visualizer GÂY TÊ với hình ảnh trung tâm là một chú bướm màu cam bị ghim chặt bởi nhiều chiếc ghim, gợi liên tưởng đến những tiêu bản trong viện bảo tàng. Dù vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có, chú bướm không còn khả năng bay, trở thành biểu tượng cho cảm giác bị giữ lại trong một trạng thái mà bản thân muốn thoát ra nhưng chưa thể.

Orange bày tỏ thêm: "Tôi xem GÂY TÊ là cột mốc mở đầu cho một chương mới của mình. Không chỉ là thay đổi về âm nhạc hay hình ảnh, tôi muốn mình được kể nhiều câu chuyện hơn, dám chạm đến cả những cảm xúc xấu xí, mâu thuẫn và chưa có lời giải. Tôi nghĩ khi mình thành thật với cảm xúc của chính mình thì âm nhạc cũng sẽ dễ chạm đến người nghe hơn."