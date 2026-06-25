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MV Hỏa Tâm - ATVNCG 2026: Hình tượng ngựa gây tò mò, có liên quan gì với mùa 1?

Thiện Dư (Tổng hợp)

HHTO - Nhiều chi tiết trong MV "Hỏa Tâm" của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 được khán giả hào hứng phân tích, bàn luận trên mạng xã hội.

MV Hỏa Tâm của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã chính thức được "thả xích", nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Nhiều chi tiết trong video và lời bài hát được người hâm mộ mổ xẻ, phân tích và chứa đựng nhiều ý nghĩa thú vị.

Hình tượng con ngựa

Xuyên suốt MV Hỏa Tâm, hình ảnh chú ngựa được lồng ghép ẩn hiện bên cạnh các Anh tài, khiến người xem không khỏi tò mò. Điều này hoàn toàn hợp lý khi Ngựa - Ngọ cũng là con giáp đại diện cho năm 2026, được tận dụng giống với một số mùa chương trình gốc từ thị trường Hoa ngữ. Ngoài ra, ngựa còn là hình ảnh về sự tiến lên, phi mã, cho thấy tinh thần dám nghĩ dám làm của dàn nghệ sĩ mùa giải 2026 này.

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Thái VG rap tiếng Việt

Đây là chi tiết nổi bật ngay từ khởi đầu MV Hỏa Tâm, khiến cho người hâm mộ phấn khích. Dù có khả năng "thoại" tiếng Việt không quá rành rọt, Thái VG vẫn cố gắng trình bày phần lời của mình hoàn toàn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ thay vì tiếng Anh. Từ đó, người xem dự đoán anh sẽ có những màn trình diễn bứt phá trong chương trình chứ không chỉ gói gọn trong sở trường Hip-Hop trước giờ.

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Trao lại biểu tượng Chông Gai

Trong một cảnh quay, Anh tài Jun Phạm đã có hành động trao lại biểu tượng chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cho Anh tài Thơm. Đây là hành động được xem như mang tính kế thừa, là hy vọng và khí chất mà nghệ sĩ mùa 1 truyền lại cho mùa 2, hứa hẹn tạo nên một mùa Hè rực lửa tiếp theo.

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Chi tiết Người Âm Phủ của OSAD

Một chi tiết thú vị trong phần lời bài hát Hỏa Tâm có liên quan đến Anh tài OSAD, hiện đang được "ồn" không ít trên Threads. Nam rapper đã có phần lời "Kho báu còn chờ phía xa bờ, nên không thể chợp mắt trước 3 giờ". Chi tiết "3 giờ" khiến không ít người nghĩ ngay đến phần lời "Ba giờ anh còn chưa ngủ, tương tư về em biết bao nhiêu là cho đủ" trong Người Âm Phủ - bản hit làm nên tên tuổi của OSAD với khán giả đại chúng.

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Vũ đạo do Hồ Đông Quan "cầm trịch"

Ở phần chạy chữ cuối MV Hỏa Tâm, khán giả có thể biết được ai là người đứng sau vũ đạo cực cháy của các Anh tài. Đó chính là Hồ Đông Quan, mỹ nam sinh năm 1999 từng gây chú ý trong chương trình Tân Binh Toàn Năng, và giờ đây góp mặt trong đội hình Anh tài mùa giải 2026. Việc Hồ Đông Quan tự lên ý tưởng biên đạo, trở thành chân nhảy chính dẫn dắt các Anh tài khiến cho cộng đồng người hâm mộ của anh không khỏi tự hào.

Hồ Đông Quan tập vũ đạo Hỏa Tâm cùng các Anh tài. Nguồn: @dongquannnnn

Lời bài hát liên kết với mùa 1

Nhiều phần lời bài hát của Hỏa Tâm có liên quan ít nhiều đến Hỏa Ca - ca khúc chủ đề của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Những chi tiết như "vượt ngàn chông gai", "cưỡi sóng", "vượt giông tố"... được khán giả tìm ra sự kết hợp và hài hòa đến lạ, cho thấy sự liên kết mật thiết của đại gia đình Chông Gai của cả hai mùa giải.

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Lời bài hát MV Hỏa Ca (trên) và MV Hỏa Tâm (dưới) có điểm liên hệ với nhau.
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Thiện Dư (Tổng hợp)
#MV Hỏa Tâm #ATVNCG 2026 #Thái VG #OSAD #Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai #Hồ Đông Quan

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