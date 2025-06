Em Xinh Say Hi công bố concert, Quỳnh Anh Shyn - Bảo Anh có chung phản ứng

HHT - Chỉ vừa lên sóng 4 tập, nhà sản xuất show Em Xinh "Say Hi" đã bất ngờ "đánh úp" khán giả khi công bố lịch tổ chức đêm concert đầu tiên vào tháng 9/2025.

Tối 21/6, Em Xinh "Say Hi" (EXSH) lên sóng tập 4, dàn nghệ sĩ cùng bước vào đêm Live stage 2 với cuộc thi đấu loại trực tiếp đầu tiên. Đáng chú ý, trong khi chương trình chỉ vừa bắt đầu, trên fanpage chính thức Em Xinh Say Hi Vie Channel, nhà sản xuất (NSX) đã bất ngờ đăng tải thông báo về đêm concert đầu tiên, dự kiến diễn ra vào tháng 9/2025 nhưng chưa tiết lộ ngày và địa điểm cụ thể. NSX cho biết sau khi lắng nghe tiếng lòng của khán đã quyết định mang concert EXSH chào sân.

Bên cạnh đó, phía NSX cũng đưa ra căn cứ để "tất tay" cho sân khấu debut hoành tráng dành cho những nghệ sĩ trẻ: Tình yêu thương của khán giả và hiệu ứng tích cực từ những tiết mục đầu tiên. Trong đó, qua 4 tập phát sóng, dàn 30 "Em xinh" mang đến nhiều sân khấu trình diễn đã tai đã mắt, thay phiên nhau thống trị Top Âm nhạc Thịnh hành YouTube như AAA, RUN, Cầm Kỳ Thi Họa, Đồng Dao Xinh Gái, Từng,...

Trước tốc độ "mắc làm concert quá rồi" của NSX, dàn "Em xinh" hào hứng hưởng ứng. Bàn về phần trang phục, Quỳnh Anh Shyn khơi mào: "Nóng lòng mang các outfit Live stage lên concert quá hihi", Bảo Anh tuyên bố sẽ có "10.000 cái layout" còn Juky San rủ fan cùng chuẩn bị trang phục dần là vừa.