Em Xinh Say Hi: MaiQuinn - mỹ nhân được kỳ vọng là “phiên bản nữ” của Dương Domic

HHT - MaiQuinn - thí sinh đến từ "Hội bạn Thảo Điền", đang là cái tên được chú ý tại Em Xinh "Say Hi". Cô nàng gây ấn tượng mạnh nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng qua từng vòng thi, thậm chí được fan ví như “phiên bản nữ” của Dương Domic.

Thời điểm Em Xinh “Say Hi” công bố đội hình nghệ sĩ, MaiQuinn Hiền Mai thuộc nhóm người chơi kém tiếng. Tuy nhiên, cục diện nhanh chóng thay đổi kể từ tập 1 lên sóng cuối tháng 5/2025.

Vẻ tự tin của MaiQuinn tại sảnh Hội ngộ thu hút sự chú ý. Trên sân khấu AAA phát sóng cuối tập 1, em xinh 9X nổi bật giữa 14 người chơi khác nhờ thần thái rạng rỡ, ngoại hình sáng sân khấu. Màu tóc sáng màu cộng hưởng cùng thần thái, vũ đạo giúp MaiQuinn nổi bật dưới ánh đèn sân khấu Liên quân 2.

Trong 2 vòng thi tiếp theo, MaiQuinn trung thành với màu tóc bạch kim, tạo kiểu xoăn xù, biến nó trở thành “đặc điểm nhận diện” của mình.

Tại Live stage 1, đội trưởng MaiQuinn phối trang phục thổ cẩm cùng giày chiến binh mang đến cảm giác phóng khoáng, có phần hoang dã. Tạo hình Easier của cô gợi liên tưởng đến những nàng thơ rock chic sành điệu - phong cách kết hợp giữa nét thanh lịch và tinh thần gai góc của văn hóa Rock.

Chỉ xuất hiện lướt qua trong hightlight tập 4, diện mạo nàng tiên cá của MaiQuinn vẫn đủ khiến "cư dân Threads city" “rần rần”. Cô nàng “gây thương nhớ” nhờ nhan sắc siêu thực trong tạo hình mộng mơ, thần thoại.

Nhan sắc không phải yếu tố duy nhất giúp MaiQuinn gây chú ý tại Em Xinh "Say Hi". Tài năng của nữ nghệ sĩ sinh năm 1998 cũng được đánh giá cao, thuộc nhóm nhân tố toàn năng tại show sống còn. Hành trình thi đấu của cô có nhiều nét gợi nhớ tới trường hợp vụt sáng của Dương Domic tại Anh Trai "Say Hi".

Hai thí sinh đều là tên tuổi mới mẻ với công chúng khi ghi danh show "Say Hi", sở hữu bộ kỹ năng toàn diện từ sáng tác, vũ đạo, vocal, chơi được nhiều nhạc cụ. MaiQuinn còn được đào tạo nghệ thuật bài bản, từng giành Á quân Giọng hát Việt 2017, là học trò của huấn luyện viên Noo Phước Thịnh.

Cặp chị em thuộc hội Thảo Điền đều sớm chứng minh thực lực ngay từ chặng đầu cuộc thi.

Dương Domic và MaiQuinn đều xuất hiện tại sảnh Hội ngộ với cây đàn guitar, trình diễn ca khúc tự sáng tác. Trùng hợp hơn, MaiQuinn thể hiện bản demo Chân Thành - ca khúc từng "làm mưa làm gió" tại Anh Trai "Say Hi".

Ở Live stage 1, em trai Dương Domic có độc tấu guitar “ăn điểm” ở cuối bài Sóng Vỗ Vỡ Bờ, MaiQuinn gây sốt với màn chơi trống bùng nổ trên sân khấu Easier.

Đảm nhận vai trò đội trưởng, MaiQuinn thành công dẫn đồng đội Ngô Lan Hương, Muộii, Đào Tử A1J, Saabirose lọt Top 3 màn trình diễn xuất sắc nhất của tập. Sau 3 tập phát sóng, MaiQuinn xếp vị trí thứ 10/30 thí sinh có điểm cá nhân cao nhất.