Em Xinh Say Hi: Miu Lê - Châu Bùi "oan gia ngõ hẹp", HIEUTHUHAI chê Orange lạt nhách

HHT - Với concert Anh Trai "Say Hi" D-6, hoạt động “tiếp ứng” của các FC được tập trung tổ chức trong ngày 9/5 tại khu vực trường đua F1, Mỹ Đình (Hà Nội) - sớm hơn 1 ngày so với đêm diễn chính thức. Cùng hóng những fan project đỉnh nhất đang được chờ đợi bên lề concert ATSH D-6 ngay nào!