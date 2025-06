Em Xinh Say Hi: Team 52Hz “náo loạn” phố đi bộ, Pháp Kiều vắng mặt vì lý do này?

HHT - Team 52Hz "náo loạn" phố đi bộ để ăn mừng Top 1 Trending. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Pháp Kiều khiến netizen nhớ lại "kiếp nạn" của dàn Anh Trai năm xưa.

Chỉ sau hai ngày lên sóng, phần trình diễn Không Đau Nữa Rồi của đội 52Hz, Orange, Mỹ Mỹ, Châu Bùi và Pháp Kiềuđã nhanh chóng thu hút 69 nghìn lượt yêu thích và hơn 2,2 triệu lượt xem, giành vị trí Top 1 Trending YouTube mục Âm nhạc Thịnh hành.

Để chúc mừng ca khúc tâm huyết "leo tốp" thành công, các "Em Xinh" team 52Hz cùng với Bùi Trường Linh, Rio đã livestream "tâm sự mỏng", dành tặng khán giả phiên bản bolero của Không Đau Nữa Rồi ngay trên kênh TikTok "chính chủ" của chương trình.

Không chỉ ăn mừng online, cả đội còn rủ nhau ra phố đi bộ Nguyễn Huệ "quậy bung nóc" để tạo kỷ niệm và giao lưu cùng người hâm mộ. Các thành viên lầy lội chụp ảnh cùng tấm bảng chúc mừng Top 1 được thiết kế theo phong cách "sến rện" khiến netizen phải thốt lên: "Hài vậy thì đúng là nhà Say Hi rồi!".

Trước sự vắng mặt của "linh vật Top 1" Pháp Kiều, khán giả hài hước cho rằng Pháp Kiều vẫn bị ám ảnh vì lần dính "kiếp nạn" với các "Anh Trai" năm ngoái. Cụ thể, để chúc mừng Catch Me If You Can là ca khúc đầu tiên của Anh Trai "Say Hi" đạt Top 1 Trending, NEGAV, RHYDER, Pháp Kiều, Công Dương, Quang Hùng MasterD và Nicky cũng chọn phố đi bộ làm địa điểm giao lưu cảm ơn người hâm mộ. Tuy nhiên, dàn "Anh Trai" đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng đến nhắc nhở và yêu cầu giải tán.

Tính đến thời điểm hiện tại, 3 trong 4 phần trình diễn của các "Em Xinh" trong tập 4 Em Xinh "Say Hi" đã lọt bảng xếp hạng Top Trending YouTube. Theo sau Không Đau Nữa Rồi là hai ca khúc Hề và We Belong Together cũng giành vị trí Top 2, Top 3 mục Âm nhạc Thịnh hành.