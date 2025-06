Dàn Em Xinh tung chiêu: Chi Xê khoe tài sáng tác, Hoàng Duyên chịu "rời vỏ ốc"

HHT - Đứng trước thông tin 6 Em Xinh bị loại, loạt nghệ sĩ có phần mờ nhạt trong 3 tập phát sóng trước nay bất ngờ bứt phá mạnh mẽ quyết tâm giành cơ hội đi tiếp.

Tập 4 Em Xinh "Say Hi" chính thức bước vào giai đoạn căng thẳng khi lần đầu áp dụng cơ chế loại thí sinh và con số lên đến 6 Em Xinh cùng lúc. Bước ngoặt này khiến không khí cạnh tranh nóng hơn bao giờ hết, khi loạt thí sinh từng bị đánh giá hơi mờ nhạt bắt đầu tăng tốc, tung hết "chiêu" để giành tấm vé đi tiếp.

Chi Xê

Góp mặt trong tiết mục Hề (đội trưởng Phương Mỹ Chi), Chi Xê gây bất ngờ với khả năng thích ứng nhanh với nhiều thể loại âm nhạc. Trải nghiệm hát tuồng - hát bội truyền thống pha trộn với nhạc House hiện đại, cô khoe được chất giọng riêng qua đoạn bridge luyến láy.

Đặc biệt, đội trưởng Phương Mỹ Chi còn tiết lộ Chi Xê không chỉ tham gia biểu diễn mà còn trực tiếp viết lời cho đoạn hát của mình, chỉn chu đến mức "chị Bảy dân ca" chỉ sửa lại đúng một từ.

Là một trong những Em Xinh đối diện tin đồn bị loại sớm vì thiếu "đất dụng võ", Chi Xê khiến khán giả tiếc nuối bởi cô vốn là một hiện tượng TikTok được netizen ngợi khen “thở thôi cũng ra nhạc”.

Hoàng Duyên

Sau khi bị đánh giá thiếu nhiệt, Hoàng Duyên cuối cùng cũng dần xoay chuyển tình thế khi về đội của "chị cả" Bích Phương. Dưới sự “kích hoạt mỏ hỗn”, nữ ca sĩ bắt đầu chịu thể hiện bản thân, chăm “thoại” hơn và chủ động xung phong làm "đội trưởng nhỏ", đại diện nhóm chia sẻ ý tưởng trước dàn Em Xinh.

Đặc biệt ở vòng này khi được trở về với thế mạnh ballad, Hoàng Duyên như “cá gặp nước”, hứa hẹn sẽ thật sự "bung lụa" trong vòng thi này. Tuy cũng là một trong những cái tên rơi vào vòng nguy hiểm nhưng chọn đúng đất để khai thác liệu có giúp giọng ca Sài Gòn Hôm Nay Mưa "lội ngược dòng" thành công?

Lyly - DANMY

Với cơ duyên chung đội liên tiếp hai Live Stage, Lyly và DANMY tiếp tục phát huy tinh thần "đôi bạn cùng tiến". Nếu ở ca khúc Từng, cặp đôi dừng lại ở mức an toàn, chưa mạnh dạn làm mới bản phối thì đến We Belong Together, Lyly và DANMY mạnh dạn đề xuất cả nhóm "nhuộm màu mới" cho ca khúc.

Lyly "thoát bóng trữ tình” để lần đầu thử sức cùng verse rap ngọt ngào, hòa vào concept "kẹo ngọt" giúp cô chiếm trọn spotlight. Đây cũng là một live stage hiếm hoi khán giả cho biết nhìn thấy cô vui vẻ, hết mình trên sân khấu sau thời gian bị nhận xét là trầm tính, ít nói.