Enola Holmes khởi quay phần 3: Nữ thám tử tuổi teen bất ngờ “xuyên không”?

HHT - Những ai yêu mến cô nàng thám tử tuổi teen Enola Holmes sẽ rất vui khi biết phần 3 của phim đã bắt đầu khởi quay. Từ video được công bố, phải chăng trong phần mới, cô em gái của Sherlock Holmes sẽ “xuyên không” từ thời Victoria đến thời hiện đại?

Mới đây, Netflix thông báo Enola Holmes phần 3 bắt đầu khởi quay khiến các fan của cô nàng thám tử tuổi teen này vô cùng phấn khích. Đây là bộ phim xoay quanh nhân vật chính là Enola Holmes (Millie Bobby Brown) - em gái của thám tử đại tài lừng danh Sherlock Holmes (Henry Cavill). Cũng giống như anh trai mình, Enola có "máu" thám tử và thường lăn xả giải mã các bí ẩn diễn ra ở London.

Phần 1 của phim ra mắt năm 2020, phần 2 lên sóng năm 2022. Khi năm 2024 đã sắp trôi qua hết mà không thấy phần 3 có động tĩnh gì, nhiều fan lo ngại Netflix đã cho cô nàng thám tử “nghỉ hưu”. Nhưng cuối năm ngoái, Netflix úp mở họ đang lên kế hoạch thực hiện Enola Holmes 3, với màu sắc “tăm tối” hơn. Đầu năm nay, Netflix lại thông báo họ đã chọn ngày khai máy phần 3 là vào tháng 4. Và nay, trong những ngày cuối cùng của tháng 4, Enola Holmes 3 thực sự chính thức khởi động.

Trong một video công bố, có thể thấy Louis Partridge (vai Tử tước Tewkesbury) gõ cửa xe và Millie Bobby Brown bước ra, vẻ mặt cô không được vui cho lắm. Đáng chú ý, Louis Partridge gọi Millie là “Enola”, và xin lỗi cô vì đến muộn, cũng như hứa không bao giờ trễ hẹn nữa. Trên tay anh chàng cầm một bó hoa, gợi nhớ đến nhân vật Tewkesbury rất yêu hoa cỏ. “Enola” vẫn giận và bắt đầu đi xung quanh, với “Tewkesbury” theo sau và cố gắng xin lỗi cô.

Khi “Enola” leo lên xe, định đi tiếp mà không có “Tewkesbury”, chàng Tử tước có vẻ giận. Thấy thế, cô nàng ra hiệu dừng xe, nhích sang một bên, nhường chỗ cho chàng Tử tước. Anh chàng vội leo lên ngồi cạnh, cả hai có một khoảng im lặng ngượng ngùng. Lúc này, cơn giận có vẻ đã nguội bớt. Khi xe dừng lại, cả hai cùng thừa nhận họ ghét phải cãi nhau, rồi ôm nhau giảng hòa.

Đoạn video khiến nhiều người ngạc nhiên và tò mò, không biết liệu có phải trong phần 3 Enola Holmes và Tử tước Tewkesbury sẽ “xuyên không” từ thời Victoria đến thời hiện đại hay không? Câu trả lời là không. Đây chỉ là một video vui nhộn nhằm thông báo Enola Holmes 3 đã bắt đầu ghi hình mà thôi.

Thêm một điều đáng chú ý nữa, đoạn video này được quay theo hình thức one shot (hay one take) - quay liền mạch, không cắt cảnh, không chỉnh sửa. Đó cũng là một cách “khoe khéo” Enola Holmes 3 sẽ được thực hiện bởi bộ đôi đạo diễn Philip Barantini và biên kịch Jack Thorne. Cả hai vừa có loạt phim giới hạn (limited series) Biến Cố Tuổi Thành Niên (Adolescence) được đánh giá cao chiếu trên Netflix. Ngoài nội dung sâu sắc, Adolescence còn gây sửng sốt bởi phim hoàn toàn được quay với kỹ thuật one shot.

Nam diễn viên trẻ tuổi Owen Cooper - đảm nhận vai chính trong Biến Cố Tuổi Thành Niên cũng đăng trên story Instagram “nhá hàng” rằng cậu sẽ xuất hiện trong Enola Holmes 3 với vai trò một “khách mời nhỏ”.

Theo thông báo của Netflix, dàn diễn viên cũ sẽ trở lại trong Enola Holmes 3 có: Millie Bobby Brown (vai Enola), Louis Partridge (vai Tewkesbury), Henry Cavill (vai Sherlock), Helena Bonham-Carter (vai mẹ của Sherlock và Enola), Himesh Patel (vai bác sĩ Watson), Sharon Duncan-Brewster (vai Mira Troy). Đáng tiếc, dù các fan rất trông ngóng, nhưng không thấy Sam Claflin trở lại với vai Mycroft Holmes - con trai cả nhà Holmes, anh trai của Sherlock và Enola. Sam Claflin tham gia phần 1, nhưng vắng mặt ở phần 2.

Một số bình luận từ netizen:

“Không thể chờ để được xem những bí ẩn nào đang chờ đợi trong Enola Holmes 3! Hãy bắt đầu cuộc điều tra nào!”

“Tôi thích ý tưởng bộ phim sẽ có màu sắc “tăm tối” hơn. Đã đến lúc Enola Holmes “nâng cấp”!”

“Ừ thì phim “tăm tối” hơn nghe hấp dẫn đó. Nhưng nếu họ giết chết Tewkesbury, tôi sẽ quậy banh lên.”

“Không ngờ lại thấy Enola Holmes trở lại với phần mới. Có lẽ phim còn nhiều thứ để khai thác và nhiều người vẫn thích xem nó. Tôi vẫn chưa xem phim này, tôi có nên không?”

“Enola Holmes phần 1 và 2 rất giải trí, hóng phần 3 nha!”

“Phần 1 hay, nhưng phần 2 chỉ ổn thôi. Phần 3? Tôi hơi lo lắng.”

“Không có Sam Claflin trong dàn diễn viên phần 3, huhu.”

“Tôi thực sự thích phim này, một góc nhìn khác về Vũ trụ Sherlock Holmes.”