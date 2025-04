"Học Viện Anh Hùng" ra mắt ngoại truyện nhưng lại vắng bóng "tam thái tử"?

HHT - Bakugo, Deku và Shoto là những cái tên gắn liền với danh hiệu "tam thái tử" trong lòng người hâm mộ "My Hero Academia" (Học Viện Anh Hùng). Thế nhưng, trong ngoại truyện vừa phát hành tên "Vigilantes", bộ ba nổi tiếng này lại hoàn toàn vắng bóng, nhường lại đất diễn cho những gương mặt mới hơn.

Trong cộng đồng người hâm mộ My Hero Academia (Học Viện Anh Hùng), cụm từ "tam thái tử" thường được dùng để chỉ ba nhân vật nổi bật là Bakugo Katsuki, Midoriya Izuku (Deku) và Todoroki Shoto. Sức hút của bộ ba không chỉ đến từ vai trò trung tâm trong cốt truyện mà còn thể hiện qua vị trí dẫn đầu trong các bảng xếp hạng nhân vật anime được yêu thích.

Bên cạnh chính truyện, cả ba cũng thường xuyên được ưu tiên xuất hiện trong nhiều dự án ngoại truyện, phim điện ảnh, cũng như các chiến dịch quảng bá, khẳng định thêm vị thế biểu tượng trong vũ trụ Học Viện Anh Hùng.

Thế nhưng, không phải Deku hay nhóm bạn, ngoại truyện mới phát hành mang tên My Hero Academia: Vigilantes lại theo chân Koichi Haimawari, một thanh niên đang đi tìm mục đích sống sau khi thi rớt Học viện anh hùng.

Sự vắng mặt của ba nhân vật được yêu thích không có gì khó hiểu, bởi Vigilantes lấy mốc thời gian nhiều năm trước thế hệ của Deku, được xem là tiền truyện thứ hai của thương hiệu được chuyển thể thành anime.

Câu chuyện trong Vigilantes diễn ra khoảng 5 năm trước các sự kiện chính trong My Hero Academia, trước khi Izuku Midoriya (Deku) gặp All Might. Bối cảnh chính là thành phố Naruhata, nơi có nhiều hoạt động tội phạm nhỏ lẻ mà các anh hùng chuyên nghiệp thường bỏ qua.

Dù thi rớt, nam chính Koichi vẫn muốn làm siêu anh hùng và lên đường hành hiệp một cách bất hợp pháp (trong thế giới của My Hero Academia, làm siêu anh hùng cần phải có giấy phép).

Vigilantes mang đến một cái nhìn khác về xã hội anh hùng, tập trung vào những người hoạt động ngoài hệ thống chính thức và những vấn đề nhỏ nhặt hơn trong cuộc sống hằng ngày. Phim cũng đưa lên màn ảnh những nhân vật liên kết với chính truyện, chẳng hạn như anh hùng "top 1" All Might thời còn xông pha.

My Hero Academia: Vigilantes hiện đã chiếu được 3 tập trên nền tảng nền tảng Crunchyrol. Theo Anime News Network, thương hiệu này vẫn đang có tham vọng mở rộng thêm ngoại truyện và tiền truyện, cũng như các phần phim chiếu rạp.

