ERIK ăn Tết "vươn tầm quốc tế": Xuất hiện trên trang chủ mạng xã hội Threads

HHT - Bài chia sẻ khoảnh khắc đón Giao thừa của ERIK trên trang chủ mạng xã hội Threads thu hút hơn 136K lượt xem khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Mùng 3 Tết, "anh trai" ERIK bất ngờ nhận "lì xì" khi tài khoản trang chủ Threads có tick xanh khi trang này chia sẻ lại bức ảnh đón Giao thừa của anh. Chú thích cho khoảnh khắc ERIK chụp ảnh cùng pháo hoa rực rỡ, trang chủ Threads viết: "Share photos of your own Lunar New Year celebrations below" (tạm dịch: Chia sẻ những bức ảnh về lễ Tết Nguyên đán của riêng bạn dưới đây).

Ngay sau đó, netizen bắt gặp ERIK có động thái tương tác cùng bài đăng, để lại bình luận "Love" kèm biểu tượng cảm xúc hình trái tim và nhanh chóng nhấn "đăng lại" bài viết trên. Nhiều fan "nửa tin, nửa ngờ" khi thấy idol "vươn tầm quốc tế", thích thú đặt ra 7749 giả thuyết cho màn xuất hiện đầy "ngạo nghễ" này.

"Khai thật đi, anh cầm tài khoản "thờ rét" đúng không?!".

"Tôi nghĩ anh ấy đã mua được Threads cao cấp".

"Anh quen người làm bên Threads ạ, sao anh được Threads share ảnh"...

Từ ngày gia nhập "Thờ-rét City", ERIK thường xuyên chia sẻ nhiều bài viết về những hoạt động thường ngày. ERIK còn được fan đặt cho biệt danh "ông hoàng đăng lại" bởi tần suất tương tác, bình luận và "đã đăng lại" những dòng trạng thái được fan chia sẻ, tag (gắn thẻ) tên tài khoản.

Bên cạnh đó, hưởng ứng cùng bài chia sẻ do ERIK làm "đại sứ", đông đảo người dùng Threads cùng nhau "thả" những tấm ảnh xinh đã chụp lại trong những ngày đầu năm Ất Tỵ. Gia đình diễn viên Salim mới đây cũng đã nhập hội. Tấm ảnh chụp áo dài của gia đình 3 thành viên Salim - Hải Long - Hải Đường với khoảnh khắc cực "siêu" nhận "bão tim".