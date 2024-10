Family By Choice tập 3: Joo Won nhận được thư tình, hai anh trai “mất tích”

HHT - Tập 3 của “Family By Choice” chủ yếu tập trung vào tâm trạng hỗn loạn của Kang Hae Joon khi người bố ruột từ trên trời rớt xuống đến tìm gặp cậu. Sự xuất hiện của ông ta làm xáo trộn bình yên của gia đình nhỏ. Giữa lúc đó, Yoon Joo Won nhận được lá thư tình đầu tiên.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Khởi đầu của tập 3 Family By Choice (Chọn Làm Người Một Nhà) tiếp nối kết thúc của tập 2, khi bố ruột của Kang Hae Joon (Bae Hyun Sung) từ trên trời rớt xuống. Ông ta đột ngột xuất hiện ở trường, tìm gặp Hae Joon. Dù hoang mang, nhưng cậu đã không kể chuyện này với bất kỳ ai.

Trong lúc đó, Yoon Joo Won (Jung Chae Yeon) vẫn cần mẫn làm “hòm thư di động”, nhận giúp thư tình của các bạn gái trong trường gửi đến hai ông anh của mình. Nhưng lần này, có một lá thư gửi riêng cho cô. Sự kiện nhận được lá thư tỏ tình đầu tiên đã khiến Joo Won vô cùng hào hứng. Cô không muốn khoe bảng điểm thấp lè tè của mình nhưng chắc chắn muốn khoe lá thư này với hai ông anh.

Sợ Sanha sẽ “phán xét” mình, Joo Won cầm lá thư đi tìm Hae Joon. Nhưng dường như cả hai ông anh của cô đều “mất tích”, Joo Won không tìm thấy họ đâu cả. Họ đột nhiên vắng mặt, đi đâu đó, làm gì đó, mà cô không hề được biết.

Sự tình là sau khi gặp mặt bố ruột, tâm trạng Hae Joon rối bời, và người nhận thấy sự bất thường đó là Kim Sanha (Hwang In Yeop). Nhanh chóng, Sanha đã khiến Hae Joon phải kể hết mọi chuyện. Bố ruột của Hae Joon nói với cậu rằng ông không hề biết đến sự tồn tại của cậu mãi cho đến lúc này, nhưng Sanha lại nghi ngờ điều đó. Để tìm hiểu sự thật, cả hai cùng đi gặp dì của Hae Joon để hỏi chuyện. Nhưng sự thật là năm xưa ông ta biết rất rõ mẹ Hae Joon đang mang thai cậu, nhưng vẫn nhẫn tâm bỏ rơi bà và kết hôn với một người phụ nữ giàu có khác.

Sự thật khiến Hae Joon tức giận, còn Sanha bình tĩnh đề nghị họ cùng đi tìm hiểu lý do người bố ruột lại quay về tìm cậu sau từng ấy năm. Hôm sau, Hae Joon hỏi thẳng có phải ông ta cần nội tạng không, ám chỉ rằng có thể ông ta đang mắc bệnh nan y và cần người phù hợp hiến tạng. Người bố ruột mới nói ra sự thật là vì do ông ta không có con nên họ hàng bên phía vợ đang muốn chiếm đoạt tiền của ông ta, do đó ông ta muốn Hae Joon cùng sang Mỹ để có người thừa kế.

Dù đã dứt khoát từ chối và rời đi, Hae Joon và Sanha không ngờ được rằng rắc rối tìm đến tận cửa tiệm mì cắt. Người bố ruột đến tìm bố của Joo Won, đưa cho ông một số tiền và thuyết phục ông giao Hae Joon cho ông ta. Bố Joo Won từ chối. Khi Hae Joon hay tin và chạy đến tiệm mì thì người bố ruột đã đi mất.

Sau đó là cuộc trò chuyện riêng tư giữa Hae Joon và bố nuôi Yoon Jeong Jae (Choi Won Young). Ông nói rằng mặc dù ông tôn trọng mong muốn được đi cùng bố ruột của Hae Joon, nhưng cá nhân ông vẫn muốn Hae Joon ở lại với ông thêm một thời gian nữa, ít nhất cho đến khi cậu tốt nghiệp. Bởi ông vẫn muốn nấu cơm cho cậu, là phẳng quần áo cho cậu, chăm sóc cậu thêm một chút nữa.

Những lời đó đã khiến Hae Joon vỡ òa. Cậu khóc nức nở, bộc bạch rằng cậu sợ sẽ phải rời khỏi đây nếu mọi người biết bố ruột của cậu đã đến tìm. Cả hai ôm nhau, chữa lành và gắn kết.

Ở trên sân thượng, Sanha đã kể cho Joo Won nghe tất cả. Joo Won tỏ ra vui vẻ khi biết Hae Joon có một người bố ruột, nhưng đồng thời cô cũng nói rằng cô tin Hae Joon sẽ không rời xa họ vì một người bố ruột giàu có. Cô tin họ sẽ mãi mãi không rời xa nhau. Hae Joon đứng một bên nghe thấy tất cả, và một lần nữa cậu bật khóc vì hạnh phúc.

Khi cả ba vui vẻ nói chuyện trên sân thượng, Joo Won chợt nhớ ra lý do cô đi tìm Hae Joon mấy ngày qua. Đó là để khoe lá thư tình đầu tiên được nhận. Thế là cô hớn hở đem lá thư ra, giữa sự ngạc nhiên và tò mò của Hae Joon, và điều gì đó dường như là suy tư và không vui của Sanha.

Tập 3 của Family By Choice đã khép lại nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng điều đó không có nghĩa là những rắc rối nhăm nhe phá hỏng sự yên bình của gia đình nhỏ đã biến mất. Người bố ruột của Hae Joon chắc chắn không dễ dàng bỏ cuộc. Và trong khách sạn mà ông ta đang ở, có một vị khách mới vừa xuất hiện - mẹ ruột của Sanha. Bà ta đã trở về, liệu có tiếp tục trở thành cơn ác mộng của cậu?

Family By Choice là phiên bản remake của Hàn Quốc từ bộ phim truyền hình Trung Quốc nổi tiếng Lấy Danh Nghĩa Người Nhà (Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long, Trương Tân Thành). Phim phát sóng vào mỗi thứ Tư hàng tuần.