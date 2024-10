"Sinh Vật Gyeongseong" không nên có mùa 3: Đừng lặp lại sai lầm của "Sweet Home"

HHT - Kết thúc của mùa 2 “Sinh Vật Gyeongseong” có hé lộ tình tiết gợi mở cho một mùa phim mới, nhưng đa số netizen đều lắc đầu, khuyên phim dừng lại ở đây là đẹp nhất. Việc cố đấm ăn xôi có thể khiến phim trở thành một “Sweet Home” thứ hai.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Mùa 2 của Sinh Vật Gyeongseong (Gyeongseong Creature) vừa mới ra mắt trên Netflix vào 27/9. Mốc thời gian trong phim nhảy vọt, từ năm 1945 đến năm 2024, từ Gyeongseong (tên cũ của Seoul) đậm hơi thở lịch sử đến Seoul hiện đại. Dù gần 80 năm đã trôi qua nhưng khán giả vẫn được gặp lại một số nhân vật cũ quen thuộc của mùa 1, cả chính diện lẫn phản diện.

Sau khi được mẹ truyền cho ký sinh trùng Najin, Yoon Chae Ok đã sống sót sau vết thương chí mạng, nhưng cô không thể sống như người bình thường nữa. Do đó, cô lẳng lặng bỏ đi, sống đơn độc cho đến tận năm 2024. Một lần tình cờ, cô gặp một người có ngoại hình giống hệt Jang Tae Sang (Park Seo Joon), nhưng anh ta lại tên là Jang Ho Jae.

Khi câu chuyện tiếp diễn, khán giả biết được rằng Jang Ho Jae không phải là ai khác mà chính là Jang Tae Sang. Trong quá khứ, Jang Tae Sang cũng bị nhiễm ký sinh trùng Najin và do đó anh cũng trẻ mãi không già sau nhiều thập kỷ. Sau khi bị lấy Najin ra khỏi người, anh bị mất trí nhớ và sống với thân phận Jang Ho Jae trong một năm, cho đến khi Yoon Chae Ok xuất hiện.

Những thí nghiệm tàn ác cấy ký sinh trùng Najin vào cơ thể con người từng diễn ra bên dưới bệnh viện Onseong không hề chấm dứt khi mùa 1 kết thúc. Mùa 2 cho thấy thậm chí với sự trợ giúp của công nghệ, nó còn phát triển đáng sợ hơn, núp bóng dưới tổ chức Jeongseong Biotech. Jang Tae Sang luôn muốn phá hủy phòng thí nghiệm của Jeongseong Biotech, và lần này có Yoon Chae Ok đồng hành cùng anh.

Mùa 2 Sinh Vật Gyeongseong bổ sung một số nhân vật mới, trong đó Seung Jo (Bae Hyun Sung) là nổi bật nhất, với vẻ nửa chính nửa tà khó đoán. Seung Jo chính là con của cô tình nhân Akiko trong mùa 1, do đó anh giống Yoon Chae Ok ở điểm được truyền ký sinh trùng Najin từ mẹ mình. Nhưng khác biệt là ngay từ khi chào đời, Seung Jo đã quen với việc mình là quái vật. Vì lẽ đó, Seung Jo cũng có những góc nhìn khác biệt về quái vật và con người so với những nhân vật khác.

Kết thúc của mùa 2 cài cắm một số tình tiết mở, đặt nền móng cho mùa 3 có thể phát triển. Mối tình lãng mạn nhưng cách trở giữa Yoon Chae Ok và Jang Tae Sang luôn là một trong những điểm thu hút của Sinh Vật Gyeongseong. Mùa 1, họ phải xa cách gần 80 năm, ai cũng nghĩ rằng đối phương đã chết. Mùa 2, họ vừa hội ngộ thì Yoon Chae Ok bị lấy Najin ra khỏi cơ thể, mất đi toàn bộ ký ức trước kia. Dù cảnh cuối phim, Yoon Chae Ok tình cờ nhìn thấy Jang Tae Sang trên phố và họ nhìn nhau, nhưng khán giả mong muốn một kết thúc hạnh phúc viên mãn và rõ ràng hơn thế.

Cảnh after-credit của Sinh Vật Gyeongseong 2 còn cho thấy mối đe dọa về ký sinh trùng Najin vẫn chưa kết thúc. Sau khi hạ gục phu nhân Maeda (Claudia Kim), Seung Jo đã tiếp quản Jeongseong Biotech và kế hoạch của anh còn tham vọng hơn mẹ nuôi mình. Seung Jo đã cho ký sinh trùng Najin vào các chai nước lọc, chúng xuất hiện ở siêu thị, cửa hàng tiện lợi, được bán khắp Seoul. Điều đó báo hiệu một nỗi kinh hoàng mới sắp được gieo rắc với quy mô lớn hơn những gì đã từng xảy ra.

Tuy nhiên, phần nhiều netizen lại không mấy hào hứng với ý tưởng Sinh Vật Gyeongseong sẽ có mùa 3. Các bình luận viết rằng phim nên dừng lại ở mùa 2 là vừa đẹp. Một số bình luận còn nhắc đến Sweet Home như một “tấm gương”. Bởi Sweet Home là một series Hàn Quốc chiếu trên Netflix, gồm có 3 mùa, mùa 1 được khen nức nở nhưng 2 mùa sau chất lượng lại xuống dốc đáng báo động. Dù không đến mức thảm họa như Sweet Home, nhưng mùa 2 Sinh Vật Gyeongseong cũng cho thấy dấu hiệu xuống sức. Nhiều bình luận chỉ ra rằng nội dung của mùa 2 không có quá nhiều mới mẻ nếu so với mùa 1, đa số chúng chỉ là sự lặp lại và đổi bối cảnh từ cổ xưa sang hiện đại mà thôi.

Hiện tại, Netflix chưa có thông báo gì mới về tương lai cho mùa 3 của Sinh Vật Gyeongseong. Mùa 1 và mùa 2 đã phát sóng trọn bộ trên Netflix.