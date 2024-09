Fan Marvel ngán ngẩm khi hay tin Scarlet Witch lại sắp có phim riêng

HHT - Sau khi thông tin về việc Marvel sắp sửa cho ra mắt màn ảnh rộng phim riêng về Scarlet Witch được lan truyền, nhiều người hâm mộ tỏ ra không hài lòng.

Cuối tháng 8 vừa qua, nguồn tin thân cận của Marvel Studios tiết lộ rằng hãng đang tập trung phát triển một phần phim điện ảnh riêng cho Scarlet Witch/Wanda Maximoff. Phim dự kiến có sự góp mặt của nữ dị nhân Jean Grey, một trong những thành viên cốt lõi của biệt đội X-Men.

Trong Marvel Comics, Scarlet Witch và Jean Grey từng gặp nhau trong một số sự kiện, đặc biệt là các crossover (điểm giao nhau giữa các vũ trụ), nhưng hai người nhìn chung không có sự tương tác thường xuyên hay mối liên kết gần gũi nào như với các nhân vật khác trong vũ trụ Marvel.

Tuy nhiên, Scarlet Witch và Jean Grey vẫn có những điểm tương đồng nhất định. Hai người đều sở hữu sức mạnh lớn lao có khả năng quyết định sự tồn vong của thế giới, có lối sống cô lập và thường xảy ra những cuộc xung đột nội tâm về việc kiểm soát quyền năng và bảo vệ những người mình yêu thương. Bên cạnh đó, cả Scarlet Witch và Jean Grey đều là hai trong những nhân vật nữ có lượng fan đông đảo của nhà Marvel.

Việc Marvel rục rịch chuẩn bị dự án phim riêng cho một nhân vật vốn được yêu mến lẽ ra là tin vui, song người hâm mộ lại tỏ ra khá ngán ngẩm, bởi Scarlet Witch đã từng góp mặt trong quá nhiều bộ phim thuộc MCU trước đó. Đa phần cho rằng cô đã được giới thiệu đầy đủ về thân thế, sức mạnh, tính cách và có hành trình phát triển cá nhân tương đối hoàn chỉnh trong các dự án trước, nên việc làm một bộ phim solo cho cô trong giai đoạn này là không thật sự cần thiết.

Nhân vật Scarlet Witch/Wanda Maximoff do Elizabeth Olsen hoá thân xuất hiện lần đầu trong đoạn kết của bộ phim Captain America: The Winter Soldier vào năm 2014, và được ra mắt chính thức trong Avengers: Age of Ultron (2015). Wanda sau đó tiếp tục tham gia hai dự án lớn của MCU là Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019).

Năm 2021, Wanda Maximoff được thực hiện hẳn một phim truyền hình riêng dài 9 tập tên WandaVision, khai thác tâm lý của cô sau cái chết của Vision và cách cô kiểm soát ma thuật hỗn loạn để tạo ra một thực tại giả tại Westview. Gần nhất, Wanda Maximoff góp mặt trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) với vai trò gần như là "phản diện".

Một số bình luận của netizen:

"Không, Wanda không cần một bộ phim solo. Cô ấy cần những anh hùng khác đi xuyên địa ngục, đấu với Agatha và lũ quái vật để cứu cô ấy về từ phía bên kia của thế giới."

"Wanda Maximoff là một nhân vật rất hay nhưng nhiêu đó đã đủ với khán giả."

"Chúng tôi cần những gương mặt mới."

"Tôi nghĩ đã đến lúc nên cho Wanda Maximoff một hồi kết trọn vẹn, thay vì vẽ cuộc hành trình của cô ấy dài thêm."

"Biết là rất khó nhưng lần này tôi ước được chứng kiến cuộc đoàn tụ của Wanda và Vision."

"Tôi thích Scarlet Witch nhưng cũng yêu mến Jean Grey. Và tôi không hiểu Marvel đang nghĩ gì khi đặt hai nhân vật mạnh như thế cạnh nhau. Jean Grey không đáng bị làm nền cho bất kỳ ai khác."