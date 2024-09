Fan nghi Rosé BLACKPINK "thả thính" nhạc mới sau Jennie, Lisa, còn lập nick clone

HHT - Thời gian này có lẽ BLINK (fandom của BLACKPINK) sẽ phải chạy hết công suất vì 3 mảnh ghép của BLACKPINK đều đang "thả thính" trở lại đường đua âm nhạc. Rosé đã sẵn sàng cho fan nghe trọn bộ "Vampirehollie"?

Ngày 26/9, Rosé gửi một tin nhắn vào kênh thông báo (broadcast) chỉ vỏn vẹn là: "Vampirehollie..?!". Đáng nói, đây chính là tên của đoạn nhạc mà cô từng chia sẻ thời gian đầu khi mới lập broadcast. Động thái này của Rosé khiến các fan tin rằng nữ idol đang "tung hint" về việc Vampirehollie sắp được phát hành chính thức.

Đoạn nhỏ của Vampirehollie từng được Rosé chia sẻ.

Cùng ngày, các fan phát hiện ra một tài khoản Instagram riêng tư có tên Vampirehollie chỉ theo dõi một mình Rosé. Dòng giới thiệu ghi "rosie/ will u be my number ones..?" (tạm dịch: Rosie/ Bạn sẽ trở thành số 1 trong lòng tui chứ?"). Người hâm mộ nghi ngờ đây là một nick clone mà Rosé lập ra để quảng bá cho đợt trở lại sắp tới.

Ảnh đại diện của tài khoản này là hình Bubbles trong The Powderpuff Girls. Nhân vật này có quốc tịch Úc. Chi tiết này trùng hợp lại giống với Rosé - nữ idol mang quốc tịch Úc và đang nhuộm tóc vàng. Tin rằng đây chính là tín hiệu trở lại của "đóa hồng" nhà BLACKPINK, các fan đang đẩy hashtag #ROSÉisCOMING và đổi ảnh đại diện thành Bubbles để ăn mừng và ủng hộ cô.

Cũng hôm nay (26/9), Lisa đã nhá hàng tạo hình mới toanh trên nền nhạc "so kiss me" (tên tạm thời) từng được hé lộ cách đây vài ngày. Nữ idol được khen xinh đẹp như tiên tử với mái tóc búi cao, mặc set đồ của Yuhan Wang.

Không chỉ lần lượt đổ bộ Paris Fashion Week mùa Xuân Hè 2025, mà các mảnh ghép của BLACKPINK từ Lisa, Jennie tới Rosé đều "thả thính" ra nhạc. Jisoo vừa quay phim vừa chia sẻ cô cũng đang sắp xếp để trở lại đường đua âm nhạc. YG cũng hơn một lần khẳng định năm 2025, BLACKPINK sẽ comeback và khởi động world tour. Sau thời gian nghỉ "xả hơi", có lẽ từ tháng 10 này, BLINK sẽ phải sạc năng lượng để "đạp hết ga", ủng hộ tất tần tật cho hoạt động từ cá nhân tới nhóm của 4 cô gái.