Fan Sơn.K hỗ trợ viện phí cho các em nhỏ: Khi yêu thương không chỉ hướng về thần tượng

HHTO - Mới đây, các thành viên fanbase "Tổ Ấm Của Sơn.K" đã cùng nhau thực hiện dự án "Sơn.K gửi Thanh Âm", đóng viện phí cho 10 em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) với tổng số tiền tài trợ lên tới 30 triệu đồng.

Khởi đầu là một team cùng "chạy vote" cho Sơn.K tại Chung kết Anh Trai “Say Hi” 2025, Capo Hoinguoili đã cùng đồng hành cho tới nay. Ngày 17/4 mang dấu ấn đặc biệt khi team sắp xếp lại thành viên và chuyển hướng sang hoạt động với mô hình fanbase cùng tên mới là Tổ Ấm Của Sơn.K.

Hiện Tổ Ấm Của Sơn.K hoạt động chủ chốt với khoảng 40 thành viên, trong đó có nhiều bạn là học sinh, sinh viên, có những bạn đã đi làm và cả những thành viên đã lập gia đình. Dù mỗi người đều có lịch trình riêng nhưng các thành viên vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đồng hành cùng nhau trong các dự án ủng hộ, lan tỏa năng lượng tích dưới danh nghĩa Sơn.K.

Ngày 15/4, các thành viên của Tổ Ấm Của Sơn.K đã cùng nhau thực hiện project Sơn.K gửi Thanh Âm, đóng viện phí cho 10 em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) với tổng số tiền tài trợ là 30 triệu đồng. Tới ngày 8/5, dự án này mới được fanbase chính thức công khai nhân dịp Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế.

Đại diện fanbase Tổ Ấm Của Sơn.K chia sẻ: "Chúng mình muốn gửi gắm thông điệp rằng mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ đến đâu, cũng đều có thể trở thành một “thanh âm” đẹp đẽ trong cuộc sống. Khi nhiều tấm lòng cùng hướng về nhau, những điều nhỏ bé ấy sẽ tạo thành một bản hòa ca của yêu thương, ôm lấy những ai đang cố gắng từng ngày để bước tiếp tới một tương lai tươi sáng".

Team cho biết, các bạn lựa chọn Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) vì đây là nơi có rất nhiều em nhỏ đang cần thêm sự đồng hành và động viên trong hành trình điều trị: “Khi tìm hiểu, chúng mình nhận ra rằng việc hỗ trợ một phần viện phí dù nhỏ bé, nhưng sẽ là cách sẻ chia thiết thực hơn với các gia đình để phần nào giúp họ vơi bớt áp lực trong khoảng thời gian khó khăn, có thêm điều kiện chăm sóc các em tốt hơn trên hành trình hồi phục sức khỏe”.

Kinh phí 30 triệu đồng được team huy động nhanh chóng từ đóng góp của các thành viên. “Chúng mình không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị quỹ cho dự án. Điều mà team trân trọng nhất chính là sự tin tưởng, đồng lòng và tinh thần sẻ chia mà mọi người dành cho project ngay từ những ngày đầu tiên”, đại diện Tổ Ấm Của Sơn.K bật mí.

Là dự án thiện nguyện đầu tiên có sự tham gia của hầu hết thành viên trong team, Sơn.K gửi Thanh Âm để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ với team khi cùng nhau lên ý tưởng, chuẩn bị, vận hành dự án:

“Điều khiến chúng mình nhớ nhất là khoảnh khắc nhiều bạn CAPO trong team dù vẫn còn là học sinh, sinh viên nhưng vẫn chủ động góp một phần nhỏ để đồng hành cùng project. Có bạn nhắn với chúng mình rằng: “Em không góp được nhiều nhưng em muốn project thành công”. Chính những điều giản dị như vậy đã khiến chúng mình cảm nhận rõ sự chân thành và tấm lòng mà mọi người dành cho project”.

Video ghi lại hoạt động trao quà của team trong ngày 15/4.

Chia sẻ với Hoa Học Trò, team cho biết trong thời gian tới, các bạn hi vọng sẽ có thêm cơ hội triển khai nhiều project hướng tới cộng đồng hơn nữa, để tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực mà Sơn.K và cộng đồng CAPO luôn muốn mang đến.

“Chúng mình tin rằng fandom không chỉ là nơi để yêu mến một nghệ sĩ mà còn có thể trở thành một cộng đồng lan tỏa những điều tích cực. Qua project lần này, team rất vui khi thấy tình yêu dành cho Sơn.K đã được chuyển hóa thành những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

Capo Hoinguoili - nay là Tổ Ấm Của Sơn.K - cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả CAPO đã đồng hành cùng project, cũng như cảm ơn Hoa Học Trò đã quan tâm và cho chúng mình cơ hội chia sẻ câu chuyện này. Hy vọng rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều project được thực hiện bằng sự chân thành và yêu thương, như cách cộng đồng CAPO vẫn luôn dành cho nhau”, team Tổ Ấm Của Sơn.K bày tỏ.

Với Sơn.K, chúng mình muốn cảm ơn cậu vì đã trở thành nguồn cảm hứng để nhiều bạn trẻ càng thêm yêu thương, đồng cảm và làm những điều tích cực cho cộng đồng. Với cộng đồng CAPO, team hy vọng mọi người sẽ luôn đồng hành cùng nhau bằng sự văn minh, tử tế và những giá trị đẹp”

