Sơn Tùng M-TP "tạo trend" với chiếc mặt nạ bí ẩn, phủ sóng LED khắp TP.HCM

Chỉ ít ngày sau khi bất ngờ “dọn sạch” Instagram cá nhân, Sơn Tùng M-TP tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ với một động thái mới đầy bí ẩn. Nam ca sĩ thay ảnh đại diện bằng hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ không có miệng, đôi má hồng cùng ánh nhìn vô cảm, khiến dân mạng lập tức bàn tán sôi nổi. Không một dòng chú thích, không hashtag hay bất kỳ lời giải thích nào được đăng kèm, nhưng chỉ riêng hình ảnh này cũng đủ làm cộng đồng mạng “dậy sóng”.

Bức ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận khắp các nền tảng mạng xã hội.

Không dừng lại ở đó, chiếc mặt nạ bí ẩn còn nhanh chóng trở thành một “trend” mới trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bắt đầu đổi ảnh đại diện theo phong cách tương tự, sáng tạo ra hàng loạt phiên bản khác nhau của chiếc mặt nạ này. Từ phiên bản hoạt hình, kinh dị cho đến meme hài hước, tất cả đều xuất hiện dày đặc trên Facebook, TikTok lẫn Instagram. Thậm chí, một số nghệ sĩ và influencer cũng nhanh chóng nhập cuộc, góp phần đẩy hình ảnh này viral chỉ sau một đêm.

Nhiều trang mạng xã hội và thương hiệu nhanh chóng "đu trend" mặt nạ.

Nghệ sĩ Phí Phương Anh﻿ cũng có hành động đầy bí ẩn.

Đáng chú ý, ngay từ những tín hiệu đầu tiên cho màn trở lại lần này, cộng đồng SKY đã cho thấy độ đầu tư “không phải dạng vừa” với hàng loạt hoạt động tiếp ứng quy mô lớn. Nhiều màn hình LED cỡ lớn tại TP.HCM đồng loạt xuất hiện hình ảnh chiếc mặt nạ bí ẩn của Sơn Tùng M-TP, thu hút sự chú ý từ người đi đường lẫn cộng đồng mạng. Trong đó, nổi bật nhất là màn hình LED khổng lồ tại khu vực Marina Central Tower - một trong những vị trí quảng cáo đắt đỏ và có độ nhận diện cao bậc nhất thành phố. ​ Sơn Tùng "chơi lớn" với màn đầu tư màn hình LED đắt giá nhất nhì tại TP.HCM.

Không dừng lại ở đó, fan của nam ca sĩ còn triển khai hàng loạt màn hình LED dọc tuyến đường dẫn ra sân bay Tân Sơn Nhất như một cách “đánh dấu” màn trở lại của thần tượng. Nguồn: @just4mtp (TikTok)

Nguồn: @kquysky.048 (TikTok)

Trước đó, ca khúc Đừng Làm Trái Tim Anh Đau từng tạo nên cơn sốt lớn trên các nền tảng nhạc số lẫn mạng xã hội. Chính vì vậy, mọi động thái liên quan đến Sơn Tùng M-TP ở thời điểm hiện tại đều trở thành tâm điểm chú ý. Người hâm mộ tin rằng nam ca sĩ đang chuẩn bị cho một màn comeback quy mô lớn sau khoảng thời gian khá im ắng.

Nhiều người cho rằng đây không đơn thuần là một lần thay ảnh đại diện ngẫu hứng, mà là “hint” cho dự án âm nhạc mới của Sơn Tùng M-TP.

Trên các diễn đàn âm nhạc, từ khóa liên quan đến Sơn Tùng M-TP nhanh chóng leo top tìm kiếm. Khán giả liên tục đưa ra các giả thuyết xoay quanh concept mới. Một số người cho rằng chiếc mặt nạ không có miệng mang ý nghĩa về sự im lặng, che giấu cảm xúc hoặc tượng trưng cho áp lực của người nổi tiếng. Trong khi đó, nhiều fan lại dự đoán đây sẽ là concept mang màu sắc điện ảnh, dark fantasy hoặc psychological thriller - những hướng đi chưa từng được Sơn Tùng khai thác mạnh trước đây.