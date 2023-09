Fan Trung "rì-viu" quán phở tại Thượng Hải của Chi Pu: Thịt đầy ắp nhưng có một điều đang thiếu

HHT - Quán phở của Chi Pu vừa mở bán thử nghiệm. Theo lời Zhifubao - cộng đồng fan hâm mộ Trung Quốc của Chi Pu ghé đến, hiện quán đang trong thời gian chạy thử nên chỉ có một set ăn, hương vị gói gọn trong hai từ "thơm ngon".

Quán phở tại Thượng Hải (Trung Quốc) của Chi Pu đã bắt đầu chạy thử, trước khi chính thức khai trương vào tháng 10 sắp tới. Cô lấy tên quán là La Ganh khiến khán giả Việt nhớ tới món phở gánh truyền thống của Hà Nội. Tên tiếng Trung của quán là "Can Can", chữ "Can" có nghĩa là tre - cũng là loài cây thường được so sánh với hình ảnh người Việt thẳng thắn, ngay thật, bất khuất trong thi ca, loài cây gắn liền với hình ảnh làng quê Việt.

Logo của quán được tạo hình đơn giản gợi nhớ đến chiếc nón lá. Từng chi tiết đều gợi nhớ và gắn liền với hình ảnh Việt Nam tại quán phở của Chi Pu nhận về cơn mưa lời khen từ cư dân mạng quê nhà.

Món chính tại La Ganh là phở bò với tên gọi "phở tre". Hiện tại, quán chỉ phục vụ một set ăn gồm phở bò, quẩy, trứng với giá 59 NDT (gần 200.000 đồng), kèm theo trà sen được bán riêng. Thực đơn sẽ được cập nhật khi chính thức khai trương, cùng với một số đồ lưu niệm sẽ được bày bán tại cửa hàng.

Theo review của người hâm mộ đến quán thưởng thức, sáng sớm sẽ khá vắng khách nhưng càng về trưa, quán sẽ càng đông. Hiện chỉ có khoảng hơn 10 chỗ ngồi và thường trong tình trạng kín khách. Đầu bếp là người Việt. Lượng người đến chờ mua khá đông. Thực khách nhận xét nước dùng của phở thơm và ngọt vị từ xương bò được hầm kỹ.

Món súp trứng khá ngon, được fan khuyên nên ăn trước khi ăn phở. Các Zhifubao cho biết, phở nên được ăn tại quán khi còn nóng, việc đặt mang về phần nào làm giảm độ ngon.

Quán phở của Chi Pu mở cửa đến khoảng 21 giờ (theo giờ Trung Quốc). Hiện các Zhifubao đang rủ nhau tranh thủ ghé quán để thưởng thức trực tiếp, ủng hộ thần tượng.