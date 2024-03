Fan Việt kể chuyện săn được vé view "triệu đô" khi Taylor Swift đã hát gần 1 tiếng

HHT - Mới đây, một Swifties Việt Nam đã chia sẻ câu chuyện dành được tấm vé The Eras Tour tại Singapore với chiếc view “triệu đô”. Không chỉ thế, giá vé cho vị trí này lại còn cực kỳ bất ngờ.

Ngày 2/3, đêm đầu tiên của The Eras Tour tại Singapore đã diễn ra cực kỳ thành công và kết thúc trong sự hài lòng của khán giả. Là điểm dừng duy nhất của Taylor Swift tại Đông Nam Á, Singapore là điểm đến hàng đầu của nhiều Swifties Việt Nam để gặp “rắn chúa”. Bên cạnh đó, một số người hâm mộ không thể mua được vé buổi ca nhạc cũng sẵn sàng đến đây và hòa vào không khí nhộn nhịp bên ngoài sân vận động.

Cũng ngay bên ngoài sân vận động tại Singapore, một Swifties Việt đến từ TP.HCM đã may mắn hốt được “hụi chót” - chiếc vé The Eras Tour sát với sân khấu. Khi bạn đang say sưa hát cùng các fan không mua được vé ở ngoài sân vận động thì nghe tin trong một group "đu idol" có người muốn sang lại vé khu vực CAT1 với mức giảm giá 50%. Bạn Swifties đã tức tốc chốt ngay chiếc vé đó mà không đắn đo gì. Bạn nhanh chóng nhận được vé và tiến vào khu vực dưới sân của sân vận động khi Taylor Swift vừa kết thúc ca khúc Lover.

Dù đã phải bỏ qua toàn bộ era Lover, bạn Swifties vẫn được bù đắp bởi vị trí xem show cực kỳ đã mắt. Chỉ với 174 S$ (khoảng 4 triệu đồng), bạn đã có một khoảng thời gian đáng nhớ tại The Eras Tour ở Singapore.

Việc săn được vé ngay trước giờ diễn đã không còn quá xa lạ với những buổi hòa nhạc. Do chủ nhân của những chiếc vé ấy có thể có việc đột xuất hoặc mua để bán lại nhưng vẫn chưa thể bán được dù giờ diễn đã ngay sát.

Nếu bạn vẫn chưa có trên tay chiếc vé The Eras Tour, bạn vẫn luôn còn cơ hội ở những phút chót nếu may mắn. Và đương nhiên là hãy mua vé từ những nguồn uy tín, tránh việc mất tiền oan.