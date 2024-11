FC Anh Trai - FC Anh Tài gặp nhau, Neko Lê khiến fan Quang Hùng MasterD cực "sĩ"

HHT - Neko Lê khẳng định cả fan Chông Gai và fan Say Hi đều rất văn minh, FC Quang Hùng MasterD cực dễ thương.

Một sự kiện âm nhạc mới đây có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và dàn "anh trai", "anh tài" cùng đổ bộ như WEAN, JSOL, Quang Hùng MasterD, Neko Lê. Hậu đêm diễn cực "cháy" cùng hàng ngàn khán giả, "anh tài" Neko Lê đã có những lời nhận xét, lời khen dành cho cả hai FC Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và FC Anh Trai "Say Hi" làm fan "mát lòng mát dạ".

Neko Lê cho biết: "Các bạn không chỉ fan của ATVNCG mà các bạn fan của ATSH rất tuyệt vời luôn. Là khi Quang Hùng diễn, các bạn FC của bên nhà mình không có căng banner của nhà mình lên, không có mở lightstick lên để cho fan Quang Hùng căng banner. Và khi mình bước lên, các bạn fan của Quang Hùng cất cái banner của Quang Hùng xuống để tôn trọng FC nhà mình".

Neko Lê chia sẻ thêm, trước nay không diễn chung nhiều show với các "anh trai" thế nhưng trong đêm diễn mới đây, khi được sắp xếp thứ tự lên sân khấu là Quang Hùng MasterD rồi đến anh, thì anh cực kỳ tôn trọng thái độ, cách cổ vũ thần tượng của fan hai nhà.

"Các bạn khán giả rất là văn minh, rất là giỏi luôn. Các bạn chia ra khu vực rõ ràng mà nếu là mình ngày xưa thì mình cũng không có vậy luôn á".

Với lời khẳng định chắc nịch của Neko Lê, cả FC Quang Hùng và FC Neko Lê được dịp cực "sĩ". Nhiều khán giả bày tỏ: "Fan Muzik của Quang Hùng Masterd dễ thương lắm, cả fan Thái Lan và fan Việt Nam đều dễ thương như idol", "Fan Quang Hùng văn minh, tương tác với nghệ sĩ khác diễn cùng show Quang Hùng rất hay luôn", "Hôm diễn tui fan bên nhà Neko nè, nhưng mà khi Quang Hùng diễn là tui hát muốn khan cổ, quẩy nhiệt tình lắm đó nhe"...

Netizen cũng được dịp nhắc lại câu chuyện fan "anh trai" và fan "anh tài" thường xuyên có những màn "đấu khẩu", "hơn thua" cực căng trên mạng xã hội. Thảo luận về vấn đề này, nhiều khán giả nhìn nhận fan Chông Gai và fan Say Hi khi gặp nhau ngoài đời, trực tiếp cổ vũ thần tượng tại các sự kiện đều tôn trọng idol của nhau, thậm chí hòa chung không khí và "quẩy" nhiệt tình cùng nhà bên. Một khán giả chia sẻ: "Tui toàn thấy đấu đá nhau trên mạng xã hội thôi chứ fan ở ngoài rất văn minh. Đi xem show vui vẻ là chính, lần bên Chông Gai biểu diễn bên Say Hi vẫn cổ vũ bình thường tại vì họ đều vì nghệ thuật".

Còn với những bài đăng, bình luận gây tranh cãi, netizen cho rằng điều này là do một bộ phận fan quá khích, có thành kiến với đối phương sau khi tiếp nhận các thông tin tiêu cực, bởi vì cả hai show đã luôn ở trong trạng thái đối đầu từ ngày lên sóng. "Mấy bạn chỉ là không thích chương trình của bên kia thôi còn các anh trai, anh tài thì siêu dễ thương nên fan vẫn ủng hộ nhiệt tình khi diễn chung" - một bình luận trung lập được nhiều khán giả thả tim.