Fan "Anh Trai" - "Anh Tài" tranh cãi sau sự kiện chung: Hệ quả từ cuộc chiến truyền thông?

HHT - Sau một sự kiện âm nhạc mở cửa miễn phí mới đây, người hâm mộ của Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều và SOOBIN, Kay Trần nổ ra nhiều tranh cãi về việc cổ vũ nghệ sĩ.

Cuộc chiến không hồi kết của fan "Anh Trai" - "Anh Tài"

Mới đây, một sự kiện diễn ra tại Hà Nội có sự góp mặt của 2 "anh tài" SOOBIN, Kay Trần và 2 "anh trai" Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều thu hút đông đảo khán giả. Tuy nhiên, sau chương trình, người hâm mộ của các nghệ sĩ "lời qua tiếng lại" căng thẳng, xoay quanh việc cổ vũ cho thần tượng trong sự kiện.

Trên mạng xã hội Threads và các hội nhóm Facebook, fan hai bên tố nhau nhiều vấn đề như "lấn sân", có hành động kém duyên khi nghệ sĩ đang biểu diễn, không nhiệt tình hưởng ứng khi "bên kia" biểu diễn, ra về sớm sau khi kết thúc phần trình diễn của nghệ sĩ mình yêu thích...

Nhiều người dùng mạng xã hội Threads, tự giới thiệu là khán giả có mặt tại sự kiện, chỉ trích một nhóm fan của Quang Hùng MasterD có hành động không tôn trọng nghệ sĩ vì... không cổ vũ khi Kay Trần biểu diễn và khi Kay Trần chưa rời sân khấu nhưng nhóm khán giả này đã hô to tên của giọng ca Thủy Triều - ca sĩ trình diễn tiếp theo. Với việc SOOBIN là nghệ sĩ diễn cuối, cũng có nhiều bài đăng từ fan SOOBIN bức xúc về việc một số fan show Anh Trai "Say Hi" chen lấn, xô đẩy để ra về sớm sau khi idol trình diễn xong.

Đáp lại, nhiều fan của Quang Hùng MasterD cho rằng nhận xét trên là vô cùng phiến diện vì thực tế chính các bạn cũng nhiệt tình cổ vũ cho Kay Trần nhưng việc không thể "xung" như cổ vũ thần tượng của mình là điều ai cũng hiểu được, có trách thì do fan "nhà kia" không đi đủ đông. Một số ý kiến thì cho rằng khán giả hoàn toàn có quyền "thích nghệ sĩ nào thì mình xem, xem xong thì có quyền ra về nếu phần trình diễn của nghệ sĩ tiếp theo không phải gu".

Ngoài ra, fan Pháp Kiều cũng bức xúc với một bộ phận "Gai Con" vì đã có những lời lẽ bị xem là kỳ thị với giọng ca Bông Hồng Gai. Một bạn khán giả kể: "Lúc Pháp Kiều hỏi vui mọi người xem giúp bài hát mới đang ở Top bao nhiêu trên YouTube thì các bạn bên kia bảo rằng không có Top nào cả".

Hệ quả từ cuộc chiến truyền thông giữa 2 show sống còn?

Giữa lúc tranh cãi trở nên căng thẳng, khán giả trung lập đưa nhiều góc nhìn khách quan, cho rằng các bài thảo luận cần chia sẻ thông tin đa chiều, không thể đánh đồng với tất cả người hâm mộ. Bởi rất nhiều khán giả dù là fan của SOOBIN, Quang Hùng MasterD, Kay Trần hay Pháp Kiều đều "quẩy" hết mình, fanchant "đỉnh nóc" với các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Nhiều khán giả cũng cho rằng, việc fan "Anh Trai" - fan "Anh Tài" dễ căng thẳng với nhau chính là hệ quả của việc hai chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) và Anh Trai "Say Hi" (ATSH) ngay từ khi lên sóng đã ở trong tư thế đối đầu, cạnh tranh trực tiếp, một số thành viên trong ê-kíp đôi bên còn có động thái khiêu khích, châm chọc nhau. Do đó việc fan hai nhà thường xuyên "vạch lá tìm sâu" lẫn nhau, ảnh hưởng tới bầu không khí thưởng thức nghệ thuật khi nghệ sĩ hai bên diễn chung là hệ quả tất yếu.

Ngay những ngày đầu, fan "nhà anh" - fan "nhà tôi" luôn "hơn thua" nhau từ số lượt người xem, tương tác ở mỗi tập công chiếu đến sức ảnh hưởng, tên tuổi của nghệ sĩ tham gia. Bên cạnh đó, phát ngôn "cà khịa" của một bộ phận fan, các bài đấu tố trên truyền thông về bản quyền chương trình, về nghệ sĩ tham gia khiến fan hai bên càng "ghim" nhau. Sau Chung kết, cuộc "đọ sức" về số lượng vé bán ra trong đêm concert tiếp tục trở thành chủ đề được khán giả đặt lên bàn cân, bàn tán xôn xao. Từ đó, một bộ phận người hâm mộ cuồng nhiệt đã căn cứ vào những mâu thuẫn trước nay mà giữ quan điểm "nước sông không phạm nước giếng". Sẽ có nhóm fan "anh trai" nhất định "không chung thuyền" với fan "anh tài" và ngược lại.

Chương trình kết thúc, fan cần "thoát vai"

Cả hai chương trình ATVNCG và ATSH là sân chơi đã mang lại nhiều thành công cho các nghệ sĩ nam. Họ sở hữu thêm lượng fan mới hùng hậu sau chương trình, độ "phủ sóng" cũng lớn hơn bội phận. Đặc biệt, đây còn là bệ phóng cho các nghệ sĩ trẻ như Quang Hùng MasterD, Dương Domic... và là nơi tiếp lửa đam mê đối với những nghệ sĩ lâu nay "ở ẩn" như Đỗ Hoàng Hiệp, Đăng Khôi... đến gần hơn với khán giả.

Bước ra khỏi chương trình, các "anh trai", "anh tài" trở lại với công việc của một người nghệ sĩ, cống hiến cho khán giả những tác phẩm nghệ thuật. Đồng thời, các nghệ sĩ trong dàn "anh trai", "anh tài" cũng có những tương tác thân thiết trên mạng xã hội, góp mặt trong cùng một sự kiện, đứng chung trên một sân khấu. Như trong đêm Bán kết Miss Universe Vietnam 2024, MC Thành Trung và các "anh trai" Đức Phúc, Erik, Ali Hoàng Dương, JSOL, Hùng Huỳnh, Quân A.P đã có những tương tác khiến khán giả thích thú hay màn live reaction chung các MV ra mắt của Neko Lê, Pháp Kiều và Captain vừa qua.

Với tư cách là một người hâm mộ, ai cũng có quyền chọn yêu thích nghệ sĩ này, hay có thái độ không "mặn mà" với nghệ sĩ kia. Tuy nhiên, fan cần phải là một khán giả văn minh, tôn trọng và giữ gìn hình tượng chung cho tất cả các nghệ sĩ. Để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc "đu idol", fan cần thay đổi góc nhìn, cách ứng xử, "thoát vai" khán giả của hai chương trình "đối thủ" để cổ vũ nghệ sĩ trong vai trò là người thưởng thức âm nhạc.

Bên cạnh đó, những lời gửi gắm từ nghệ sĩ bày tỏ mong muốn fan nên dành sự yêu thương đến các nghệ sĩ khi biểu diễn cùng cũng làm dịu mâu thuẫn trước nay. Phía đại diện FC cần "giữ cái đầu lạnh", kịp thời can thiệp khi phát hiện những cuộc bàn tán tiêu cực, thay vào đó là tìm ra những điểm chung để hòa hợp các FC, hướng tới mục đích cuối cùng là ủng hộ nghệ sĩ.