G-Dragon BIGBANG quậy đỉnh nóc với "POWER", có xứng đáng sau 7 năm chờ đợi?

HHT - Màn trở lại đầy bất ngờ của G-Dragon hiện đang là đề tài "nóng hổi" nhất được khán giả đặc biệt quan tâm. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng "không phải dạng vừa" của nam nghệ sĩ - người vốn được truyền thông và công chúng ca tụng là "ông hoàng K-Pop".

Đúng với lời hứa bất ngờ trên chương trình You Quiz On The Block vào đêm hôm trước, G-Dragon đã chính thức thả xích MV POWER vào 16h ngày 31/10 (giờ Việt Nam) trong niềm hân hoan và sự trông đợi của loạt người hâm mộ.

Đây là màn tái xuất mới nhất của nam nghệ sĩ sau 7 năm kể từ mini album thứ 2 Kwon Ji Yong vào năm 2017. Sự trở lại của G-Dragon cùng POWER càng được mong đợi hơn khi đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của anh đánh dấu cột mốc rời khỏi công ty "ruột" YG Entertainment. "Bến đỗ" mới của G-Dragon là Galaxy Corporation được fan yên tâm tin tưởng vì đã hỗ trợ và bảo vệ anh hết mình khỏi cáo buộc bê bối chất cấm vào năm 2023.

POWER là một bản Hip-Hop với màu sắc ngang tàng, phóng khoáng và tự do, thoải mái "rất G-Dragon". Nam idol sử dụng chất liệu âm nhạc điện tử tạo ra giai điệu lặp đi lặp lại cùng với đoạn hook với cụm từ "Power", từ đó làm nên một ca khúc tối giản về cấu trúc nhưng dễ dàng "len lỏi" vào tâm trí người nghe bởi chất giọng đặc trưng của "anh Long K-Pop".

Nhiều khán giả đã cảm thấy vô cùng hoài niệm khi thưởng thức sản phẩm âm nhạc mới nhất của G-Dragon. Không chỉ thổi vào bài hát nguồn cảm hứng cá nhân đặc sắc đậm chất riêng, mà từng khung hình của MV cũng là những chi tiết kỳ công được cài cắm, gắn liền với từng khoảnh khắc ghi dấu tên tuổi của G-Dragon trên bản đồ âm nhạc Hàn Quốc.

MV được gói gọn trong một không gian studio nhưng vẫn thể hiện được sức sáng tạo "danh bất hư truyền" của G-Dragon trong việc lồng ghép những hình ảnh, chi tiết phù hợp với nội dung của lời bài hát cũng như thể hiện những ý tưởng và thông điệp ẩn ý mà G-Dragon muốn truyền đạt đến khán giả thông qua màn comeback "đã lâu không gặp" này.

Khi G-Dragon công bố sản phẩm âm nhạc mới, trang nghe nhạc thịnh hành nhất Hàn Quốc là Melon đã sập trong nửa tiếng vì lượng truy cập quá đông đảo từ cộng đồng mạng. Đến khi POWER chính thức "xuất kích", bài hát đã nhẹ nhàng "ẵm" ngay ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng Melon 5 Minute, dự kiến sẽ debut TOP100 với thứ hạng bùng nổ.

G-Dragon sẽ có thêm một màn trở lại với vai trò là producer cho ca khúc chủ đề DRIP của BABYMONSTER vào ngày 01/11. Theo thông tin từ nhiều giới báo chí Hàn Quốc, POWER chính là single mở đường cho một album "mới toanh" sẽ được G-Dragon sớm "trình làng" với toàn thể khán giả trong thời gian tới.