G-Dragon - "Ông hoàng K-Pop" trở lại, chứng minh đẳng cấp "idol của idol"

HHT - Số ngôi sao tham gia concert G-Dragon trong 2 đêm mở màn ở Seoul (Hàn Quốc) vừa qua phải nhiều gấp 2 - 3 lần lễ trao giải âm nhạc thường niên. Đây mới chỉ là một điều chứng minh ngai vị và sức ảnh hưởng vẫn vững chắc của G-Dragon tại K-Pop.

Khi nhà vua trở lại

Đầu tháng 9/2024, khoảnh khắc G-Dragon xuất hiện trên sân khấu concert của thành viên cùng nhóm Taeyang sau 7 năm vắng bóng đã khiến người hâm mộ vỡ òa. Hàng loạt các từ khóa, hashtag liên quan tới anh leo bảng tìm kiếm thịnh hành tại Hàn Quốc.

Sau màn tái xuất với POWER, G-Dragon tiếp tục "thả xích" Home Sweet Home, kết hợp với Taeyang, Daesung. Ca khúc này ngay lập tức leo thẳng lên toàn bộ các bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn, đạt chứng nhận Realtime All-kill.

Tiếp đến, G-Dragon ra mắt Übermensch - album phòng thu thứ ba với 8 ca khúc và 2 MV. Đây không chỉ là câu trả lời cho sự chờ đợi suốt 11 năm qua của người hâm mộ mà còn khẳng định vị thế của một "huyền thoại K-Pop" và cá tính độc nhất. Too Bad tạo nên cơn sốt tại Hàn, chạm nóc toàn bộ hệ thống iChart, giúp G-Dragon mang về Perfect All-kill tiếp theo trong sự nghiệp.

Hào quang vẫn rực rỡ

Suốt gần ba thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, thành công của G-Dragon có thể tóm gọn trong 2 chữ: "tiên phong". Với tư cách là thủ lĩnh của BIGBANG, G-Dragon đã có những đóng góp lớn đưa nhóm bùng nổ và là một trong những cái tên đưa làn sóng Hallyu lan rộng khắp châu Á. Thành tích từ màn tái xuất với Übermensch đã chứng minh hào quang chưa phai mờ của trưởng nhóm BIGBANG.

Dù không phải idol đầu tiên tham gia sản xuất, nhưng G-Dragon là người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất, đập tan định kiến “idol không thể viết nhạc” ở tuổi 18. G-Dragon là idol đầu tiên trở thành thành viên thường trực của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) vào năm 2011. Đến nay, anh vẫn là idol duy nhất giành "Daesang bản quyền" của KOMCA - giải thưởng dành cho nhạc sĩ kiếm được nhiều tiền bản quyền nhất trong năm.

Anh còn được coi là "biểu tượng thời trang", "ông hoàng tạo trend" của K-Pop. Trước kia là xu hướng đi giày đạp gót, mẫu giày kết hợp với Nike cháy hàng..., thì hiện tại, G-Dragon lại tạo ra trào lưu buộc khăn "bà ngoại" chỉ đơn giản từ suy nghĩ anh không giỏi làm tóc nên dùng khăn.

G-Dragon là người khởi xướng văn hóa lightstick tại concert ở K-Pop khi thiết kế ra Bangbong của BIGBANG vào năm 2006. Hiện tại, anh tạo ra lightstick của riêng mình là hình hoa cúc khuyết 1 cánh, cục sạc là chậu cây, lập tức tạo nên cơn sốt vì độ đẹp-độc-lạ và đầy tính đại diện cho G-Dragon. Thời điểm mới mở bán, "bông cúc" này cháy hàng trong chớp mắt trên sàn online, khiến Galaxy Corporation phải đăng thông báo khẩn sẽ kiểm tra và sớm restock.

Sức ảnh hưởng lớn của G-Dragon còn được minh chứng bằng 2 đêm concert tại Seoul, mở màn world tour "cháy vé" dù từng bị Knet "than trời" vì giá cao (từ 2,6 triệu tới 3,7 triệu đồng) so với mặt bằng chung.

Đẳng cấp "idol của idol" của G-Dragon được khẳng định khi có hơn 80 nghệ sĩ, idol, diễn viên, nhà sản xuất... tới xem trong 2 ngày anh biểu diễn (29 - 30/3), số lượng gấp 2 - 3 lần ngôi sao biểu diễn tại một lễ trao giải lớn thường niên tại Hàn Quốc. Một vài cái tên có thể kể đến như: Yoo Jae Suk, HaHa, Cổ Thiên Lạc, Baekhyun (EXO), Jeon Somi...

Bức tường vững chãi

Hào quang không phải lúc nào cũng tỏa sáng, và ngay cả "ông hoàng" như G-Dragon cũng có lúc chìm trong bóng tối. Các thành viên của BIGBANG lần lượt vướng vào bê bối như Seungri nhận án tù vì bê bối Burning Sun, T.O.P gần như “ở ẩn” sau án phạt sử dụng chất cấm, khiến nhóm mất thiện cảm với công chúng. Bản thân G-Dragon cũng đối mặt với ồn ào chất cấm, đạo nhạc và lùm xùm tình cảm. Gần đây nhất, anh khiến người hâm mộ thở phào khi hợp tác điều tra về cáo buộc sử dụng chất cấm và kết luận là hoàn toàn trong sạch.

Trong chương trình You Quiz on the Block, anh thừa nhận bản thân từng cảm thấy như bị dồn vào góc tường đen tối. Nhưng anh đã vực dậy tinh thần, cố gắng không để bản thân kiệt quệ mà nỗ lực tiến về phía trước.

Sau tất cả, G-Dragon đang chứng minh hào quang rực sáng khi anh tích cực hoạt động trở lại. Ở chặng tiếp theo của world tour - Tokyo, fan dự đoán sẽ lại là một "cuộc chiến săn vé". Bên cạnh đó, cư dân mạng Việt lan truyền tin đồn nam rapper sẽ tới Việt Nam trong một đại nhạc hội hoặc mở concert.