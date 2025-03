Phim Hàn tháng 4: Ngoại truyện “Hospital Playlist” lên sóng, liệu có thành công?

HHT - Phim truyền hình Hàn Quốc sẽ lên sóng trong tháng Tư phong phú đề tài, từ y khoa đến kinh dị, từ lãng mạn đến rùng rợn. Có phim khiến bạn muốn rơi vào tình yêu, có phim lại khiến bạn muốn chăm tập thể dục thể thao, hoặc cả hai.

Way Back Love (3/4)

Diễn viên: Kim Min Ha, Gong Myung

Nhân vật chính của Way Back Love là Jung Hee Wan (Kim Min Ha), một cô gái mới 24 tuổi nhưng đã mất đi ý chí sống. Cô sống một cuộc đời ẩn dật, lặng lẽ, cho đến khi một chàng trai là Kim Ram Woo (Gong Myung) xuất hiện trước cửa nhà.

Chàng trai ấy là người bạn thời thơ ấu, cũng là mối tình đầu của Jung Hee Wan. Nhưng anh đã qua đời từ nhiều năm trước. Nay anh xuất hiện trước mắt cô, với tư cách là một tử thần, để thông báo rằng cô chỉ còn một tuần nữa để sống.

Trong quỹ thời gian còn lại, Kim Ram Woo hướng dẫn Jung Hee Wan sử dụng nó cho đáng giá. Và khi cùng nhau hoàn thành danh sách những điều muốn làm, họ khơi dậy lại những cảm xúc trong quá khứ, đồng thời đối mặt với những cảm xúc chưa từng được hé lộ.

Crushology 101 (4/4)

Diễn viên: Roh Jeong Eui, Lee Chae Min

Những khán giả yêu thích sự lãng mạn chắc chắn phải hướng sự chú ý đến Crushology 101, khi bộ phim kể chuyện về một cô nàng được theo đuổi bởi tận bốn chàng đẹp trai. Phim được dựng dựa trên webtoon nổi tiếng có hơn 170 triệu lượt xem.

Nhân vật chính của Crushology 101 là cô nàng Ban Hee Jin (Roh Jeong Eui), thường được gọi thân mật là Bunny, vừa trải qua một mối tình đầu sóng gió. Trái tim chưa kịp chữa lành thì Bunny thấy mình được bốn chàng trai theo đuổi. Trong đó, hai người nổi bật nhất là Hwang Jae Yeol (Lee Chae Min) - sinh viên khoa thiết kế hình ảnh, và Cha Ji Won (Jo Joon Young) - sinh viên cùng khoa điêu khắc với Bunny.

Với bối cảnh trường học, dàn diễn viên trẻ trung, Crushology 101 sẽ là một bộ phim mang sắc màu tuổi trẻ rực rỡ. Phim khai thác sự phức tạp của các mối quan hệ hiện đại, từ đó đưa ra góc nhìn mới về tình bạn và tình yêu.

Karma (4/4)

Diễn viên: Park Hae Soo, Shin Min Ah, Lee Hee Joon, Lee Kwang Soo

Khác biệt với những tựa phim khác trong tháng Tư, Karma mang màu sắc u tối, hứa hẹn sẽ là một tựa phim kinh dị tâm lý hấp dẫn cho những khán giả yêu thích thể loại này.

Câu chuyện của Karma xoay quanh một số nhân vật. Một người đàn ông thực hiện một thỏa thuận không thể đảo ngược (Park Hae Soo). Một bác sĩ vật lộn với chấn thương thời thơ ấu (Shin Min Ah). Một người bị bọn cho vay nặng lãi truy lùng sau một khoản đầu tư tiền ảo thất bại (Lee Hee Joon)… Sau một sự cố bí ẩn, số phận của những người này đan xen vào nhau, và họ thấy mình bị số phận và nghiệp chướng trói buộc.

Resident Playbook (12/4)

Diễn viên: Go Yoon Jung

Ban đầu, lịch lên sóng của Resident Playbook được ấn định là trong năm 2024. Nhưng do một số yếu tố bên ngoài tác động, phim bị trì hoãn đến nay mới chiếu. Dù vậy, nhiều khán giả vẫn hóng đợi phim, một phần là bởi đây được giới thiệu là phần phim ngoại truyện của Hospital Playlist - bộ phim về đề tài y khoa rất thành công và được yêu thích.

Các nhân vật chính của Resident Playbook là những bác sĩ nội trú khoa sản phụ khoa, trẻ tuổi, làm việc tại chi nhánh Jongno của Trung tâm Y tế Yulje. Bộ phim mang đến cho khán giả cuộc sống của các bác sĩ, những rắc rối trong nghề nghiệp của họ, đồng thời khám phá những khía cạnh đời thường về tình bạn lẫn tình yêu.

Theo như giới thiệu, phim cũng sẽ đi sâu vào những thách thức cá nhân và nghề nghiệp mà các bác sĩ trẻ phải đối mặt, đặc biệt là trong thời đại tỷ lệ sinh giảm.

The Haunted Palace (18/4)

Diễn viên: Yook Sung Jae, Bona

Với sự kết hợp độc đáo giữa thể loại chính kịch lịch sử, giả tưởng và hài lãng mạn, The Haunted Palace gây tò mò và khiến khán giả phải đặt gạch hóng. Bối cảnh bộ phim diễn ra ở triều đại Joseon, nơi có các yếu tố siêu nhiên đan xen với những âm mưu chính trị.

Hai nhân vật chính của The Haunted Palace là Yoon Gab (Yook Sung Jae) - một thanh tra hoàng gia, và Yeori (Bona) - cháu gái của một pháp sư. Nhưng cơ thể Yoon Gab đang bị một linh hồn tà ác chiếm hữu, và số phận của Yeori là phải giải cứu anh. Mọi chuyện không hề dễ dàng khi vây quanh họ là những linh hồn báo thù.

Trước đây, Yoon Gab và Yeori là mối tình đầu của nhau. Nay số phận lại đưa họ lại gần nhau, và những cảm xúc tưởng chừng đã cũ lại xao động thêm lần nữa.

Heavenly Ever After (19/4)

Diễn viên: Kim Hye Ja, Son Seok Koo, Han Ji Min

Nhân vật chính của Heavenly Ever After là Lee Hae Sook (Kim Hye Ja), một người phụ nữ 80 tuổi vừa lên thiên đường. Ở đó, bà đoàn tụ với chồng mình là Go Nak Joon (Son Seok Koo). Cuộc đoàn tụ được mong đợi từ lâu giữa họ bỗng trở nên ngượng ngùng khi người chồng lại có ngoại hình thời 30 tuổi.

Khám phá cuộc sống thứ hai kỳ lạ của đôi vợ chồng già ở thế giới bên kia, Heavenly Ever After hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc hài hước và ấm áp. Phim có thể sẽ khiến bạn rơi lệ, nhưng cũng có thể sẽ khiến bạn mỉm cười.

Pump Up The Healthy Love (30/4)

Diễn viên: Lee Jun Young, Jung Eun Ji

Chuyện phim Pump Up The Healthy Love xoay quanh Do Hyun Joong (Lee Jun Young), một cựu vận động viên thể hình đẳng cấp thế giới. Hiện tại, anh đã giã từ “hào quang”, mở một phòng tập, vô cùng tận tuỵ với thể hình và cam kết thay đổi cuộc sống của các thành viên trong câu lạc bộ.

Cuộc sống của Do Hyun Joong có một bước ngoặt mới khi Lee Mi Ran (Jung Eun Ji) tham gia phòng tập. Cô mới trải qua một cuộc chia tay khó khăn, và muốn hồi phục thể lực lẫn tinh thần. Khi Do Hyun Jung huấn luyện cho Mi Ran, anh chợt nhận ra thế giới của mình giờ không chỉ có thể hình nữa.

Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc pha trộn giữa hài hước và lãng mạn. Đồng thời cũng có thể khơi dậy trong khán giả tinh thần “muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao”.