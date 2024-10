G-Dragon xác nhận ra nhạc trong tháng 10, tham gia sáng tác cho BABYMONSTER

HHT - Theo tờ News1, G-Dragon (BIGBANG) đang trong giai đoạn cuối của việc chuẩn bị cho sản phẩm mới. Như vậy, những tháng cuối năm này, người hâm mộ sẽ liên tục được thấy "ông hoàng K-Pop" xuất hiện ở hàng loạt sự kiện, chương trình.

Bản tin của News1 đăng ngày 8/10 cho biết, G-Dragon đã xác nhận sẽ trở lại vào ngày 25/10 này. Đây sẽ là album cá nhân tiếp theo của nam rapper sau 7 năm kể từ ngày phát hành mini album thứ 2 Kwon Ji Yong vào năm 2017.

Người hâm mộ đang ăn mừng nhưng cũng không quên "réo" trưởng nhóm BIGBANG nhanh đăng teaser để fan chắc chắn không bị cho "ăn dưa bở". Chỉ hơn 2 tuần nữa sẽ lại được nghe nhạc mới của G-Dragon sau nhiều năm, thông tin này ngay lập tức trở thành từ khóa hot trên các nền tảng tại Hàn Quốc.

Tháng trước, G-Dragon đã xuất hiện với tư cách khách mời bất ngờ trong concert solo của Taeyang. Cuối tuần qua, anh được bắt gặp đi xem concert của 2NE1.

Trước đó, phía CJ ENM xác nhận G-Dragon đã ghi hình cho You Quiz on the Block - do Yoo Jae Suk làm host. Tập mà anh tham gia dự kiến lên sóng vào cuối tháng 10. News1 cho biết, G-Dragon dự kiến nói về album mới trong chương trình.

Ngoài ra, còn có tin đồn G-Dragon, Taeyang và Daesung sẽ tái hợp trong sân khấu của MAMA 2024, sẽ diễn ra vào 22 - 23/11 ở Nhật Bản.

Nếu tất cả những thông tin trên đều chính xác, những tháng cuối năm này, người hâm mộ sẽ tất bật bù cho bao năm qua với loạt dự án, hoạt động ủng hộ, chào mừng "ông hoàng K-Pop" trở lại.