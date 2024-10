Concert tái hợp của 2NE1: "Nửa K-Pop" đi xem, YG Family một thời hội ngộ

HHT - 2NE1 đã thực hiện thành công 3 buổi hòa nhạc mở màn cho tour diễn "Welcome Back", tại Seoul (Hàn Quốc) nhằm kỷ niệm 15 năm ra mắt. Bên cạnh những màn trình diễn đầy nhiệt huyết và cảm xúc, đêm diễn còn gây chú ý vì sự xuất hiện của dàn sao đình đám của làng giải trí Hàn Quốc ở khu vực khán đài.

3 đêm diễn đầu tiên trong chuỗi concert mang tên Welcome Back của 2NE1 đã diễn ra thành công tại Seoul. Đây là sự kiện mừng kỷ niệm 15 năm các cô gái ra mắt, đánh dấu màn tái hợp của nhóm kể từ màn xuất hiện bất ngờ tại Coachella 2022. Sau nhiều năm vắng bóng, nhóm nữ xuất thân từ YG Ent vẫn thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng người hâm mộ và giới yêu nhạc K-Pop.

Tại đêm diễn, 2NE1 đã mang đến loạt ca khúc "huyền thoại" gắn liền với tên tuổi của nhóm như Fire, I'm the best, Come back home, Lonely, Ugly, Do you love me, Clap your hands, Gotta be you, You and I, I Don't Care... Được nhìn thấy 4 cô gái trên sân khấu, tái hiện loạt hit dậy sóng K-Pop một thời khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

2NE1 phô diễn giọng hát đầy nội lực và khả năng làm chủ sân khấu tuyệt vời, khuấy động không khí bằng kinh nghiệm biểu diễn tích lũy hơn một thập kỷ. 3 đêm 2NE1 biểu diễn là 3 ngày các từ khóa liên quan đến concert của nhóm trở thành chủ đề nóng trên các nền tảng tại Hàn. Công chúng đùa rằng đi concert của 2NE1 là "một được 10", vì sự xuất hiện của dàn sao "khủng" đến xem, ủng hộ cho nhóm nhạc nữ nhà YG.

Trong đêm diễn đầu tiên, hàng loạt nghệ sĩ đã gửi lời chúc mừng đến concert của 2NE1 thông qua đoạn video chiếu trên màn hình lớn, gồm: G-Dragon, TWICE, IU, aespa, IVE, NewJeans, BABYMONSTER, (G)I-DLE, Stray Kids, KISS OF LIFE, ZICO, BOYNEXTDOOR, TREASURE và Pharrell Williams.

Bên cạnh đó, hàng loạt ngôi sao nổi tiếng cũng đã góp mặt tại Olympic Hall, nơi diễn ra buổi hòa nhạc để ủng hộ 2NE1. Người hâm mộ bắt gặp hình ảnh Winter (aespa), Lee Dae Hwi (AB6IX), Lip J, Rihey, Lee Joon, Thunder (MBLAQ) và Mimi (Gugudan) ngồi ở hàng ghế khán giả và "quẩy hăng" chẳng kém các fan.

Tại đêm diễn thứ hai, cư dân mạng bắt gặp hình ảnh giọng ca nhóm SHINee -Key, MC Jun Hyunmoo, Kang Daniel và Jinhwan (iKON) phía dưới khán đài.

Tại đêm diễn thứ ba, dàn nghệ sĩ đình đám bước ra từ "cái nôi" YG gồm G-Dragon và Daesung (BIGBANG), Mino, Seunghoon (WINNER), Jennie (BLACKPINK), Lee Soohyuk, Donghyuk (iKON), Seven, Gummy... xuất hiện.

Ngoài ra, các ngôi sao từ các công ty giải trí khác cũng góp mặt như NewJeans, Jinwoo, Daisy và Jooe (MOMOLAND), Jung Yonghwa (CNBLUE), Stray Kids, anh em nhà Kwon, BOYNEXTDOOR... cũng tới xem.

Dàn sao đa thế hệ như "một nửa K-Pop" không hẹn mà gặp tại concert của 2NE1, chứng minh sức hút mãnh liệt vượt thời gian của nhóm.

Sau khi kết thúc 3 đêm mở màn tại quê nhà Hàn Quốc, 2NE1 sẽ chuẩn bị cho các chặng tiếp theo của chuỗi concert Welcome Back tại nhiều quốc gia khác như Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines...