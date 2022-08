Gara Hạnh Phúc: Bình An chịu "hậu quả nặng nề" khi đóng chung với Quỳnh Kool

HHT - Nghe Bình An rồi cả Bảo Anh tiết lộ về những cảnh hành động của Quỳnh Kool trong “Gara Hạnh Phúc” mà khán giả không khỏi thương cảm cho những gì mà Bình An phải chịu.

Trong phim Gara Hạnh Phúc, Quỳnh Kool đã có màn lột xác ngoạn mục khi hóa thân thành một cô gái mạnh mẽ, cá tính, không ngại động chân động tay khi gặp chuyện bất bình. Ngay cả với mối tình đầu, nữ chính Sơn Ca cũng sẵn sàng ra tay khi phát hiện chàng ta phản bội mình.

Trong tập 10 của Gara Hạnh Phúc, Sơn Ca đã đấm cho Quân, tát Cẩm Khê khi phát hiện cặp đôi đang lén lút hẹn hò sau lưng cô. Sau đó, Sơn Ca lại tặng riêng cho Quân vài cái tát điếng người trước khi quyết định chia tay.

Nói đến cảnh quay này, Bình An thừa nhận anh bị bạn diễn ra tay mạnh đến mức quá đau, mất vài giây sững người lại để trấn tĩnh và sau đó thì quên luôn lời thoại. Bình An tiết lộ cơ hàm của mình như bị tê cứng lại, sau đó ăn cơm cũng thấy đau. Còn Quỳnh Kool thì đã nhắn tin cho Bình An để xin lỗi vì diễn xuất của mạnh tay.

Ngay cả diễn viên Bảo Anh (vai Khải) tuy thường xuyên đóng phim hình sự, chẳng lạ gì các cảnh hành động nhưng cũng phải thừa nhận sức mạnh của Quỳnh Kool thực sự đáng nể. Trong một video, Bảo Anh nhớ lại âm thanh của pha động tay động chân do Quỳnh Kool thực hiện cũng như cú văng người của diễn viên đóng cùng mà vẫn giật mình. Bảo Anh thừa nhận anh bất ngờ với khả năng nhập vai quá đạt của Quỳnh Kool.

Trước đó, Quỳnh Kool có hé lộ chuyện đi học võ thuật để tự mình thực hiện các cảnh hành động, và chắc chắn chẳng ai ngờ một cô gái nhìn mảnh mai nữ tính như Quỳnh Kool lại có thể ra tay mạnh mẽ đến vậy. Thậm chí nghe Bảo Anh và Bình An giãi bày tâm sự, khán giả còn thấy thương cảm cho hai nam diễn viên phải chịu không ít bầm dập vì Gara Hạnh Phúc.