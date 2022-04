Gen Z nạp cảm hứng "học hoài không ngán" với các lớp học miễn phí trên #studygram

HHT - Đặt chân vào đại học top đầu thế giới khi chỉ mới 11 tuổi, Alisa Pham đã vượt qua kỷ lục của chị gái mình khi trở thành tân sinh viên chuyên ngành kép của Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand.

HHT - Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất, xin ý kiến của Bộ GD&ĐT và UBND thành phố Hà Nội về việc lùi thời gian kết thúc năm học. Nếu được phê duyệt, học sinh Hà Nội sẽ nghỉ Hè muộn hơn so với mọi năm.

HHT - Bộ Công an đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, các trường đại học thuộc ngành Công an nhân dân năm 2022. Sau đây là thông tin về chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh vào các trường Công an năm nay.