Ghế 11A ở vị trí nào trên chuyến bay Air India mà hành khách ngồi đó sống sót?

HHT - Ở miền Bắc, trời chuyển gió sớm hơn một chút so với dự báo ban đầu và nhiệt độ cũng giảm nhanh hơn. Một số địa phương đã có mưa to đến rất to. Dự báo nhiệt độ có còn giảm nữa không, và thời điểm nào ở Hà Nội dễ có mưa to, mưa nhiều trong đợt mưa dông này?