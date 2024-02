Giả thuyết về Deadpool 3: "Harry Potter" gia nhập MCU, Chris Evans sẽ trở lại?

HHT - Kể từ khi trailer của bộ phim "Deadpool 3" được ra mắt, khán giả trên khắp thế giới đã có những giả thuyết riêng cho họ về bộ phim lần này.

Mới đây, Marvel đã cho ra mắt trailer đầu tiên của Deadpool 3, sau khi thành công đưa anh chàng lầy lội này trở về nhà sau thương vụ mua lại Fox của Disney. Trailer mở ra với nhiều phân cảnh hành động mãn nhãn, kèm theo đó là những chi tiết thú vị được Marvel cài cắm xuyên suốt các phân cảnh của trailer. Từ đó, người hâm mộ trên toàn thế giới đã có những giả thuyết riêng liên quan đến bộ phim này.

"Harry Potter" sẽ tham gia vũ trụ của Marvel

Kể từ sau khi Disney mua lại hãng phim Fox, thông tin về việc Disney tuyển chọn dàn diễn viên mới cho đội X-Men luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Với cương vị là thành viên chủ chốt của nhóm, Wolverine là nhân vật chiếm được nhiều sự tò mò nhất của khán giả về việc ai sẽ là người đảm nhận vai diễn này, sau khi Hugh Jackman rời đi. Một trong số những cái tên được dự đoán vào vai Wolverine chính là nam diễn viên Daniel Radcliffe, người từng quen mặt với khán giả qua vai diễn Harry Potter.

Thông tin này càng được củng cố sau khi hình ảnh một biến thể Người Chồn xuất hiện trong trailer với bộ âu phục màu trắng. Với dáng hình có phần thấp bé hơn so với Hugh Jackman, nhiều người khẳng định đây chính là vai diễn cameo của Daniel Radcliffe. Ngoài Daniel, nam chính của thương hiệu phim Kingsman - Taron Egerton cũng được dự đoán có thể sẽ sắm vai một biến thể của Wolverine trong phim.

Không phải Dazzler, Taylor Swift sẽ vào vai Lady Deadpool

Thông tin Taylor Swift tham gia Deadpool 3 đã từng gây xôn xao cõi mạng, đặc biệt là khi giọng ca Cruel Summer nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng Ryan Reynolds và đạo diễn Shawn Levy của phim. Vai diễn được nhiều khán giả nhận định sẽ thuộc về Taylor trong Deadpool 3 là dị nhân Dazzler với khả năng chuyển đổi các rung động âm thanh thành các tia sáng và năng lượng.

Tuy nhiên, một số giả thuyết lại cho rằng Taylor sẽ vào vai một biến thể của Deadpool thay vì một dị nhân mới. Theo nội dung được cung cấp từ trailer, Deadpool sẽ có cơ hội được vi vu khắp đa vũ trụ, điều này tạo điều kiện cho anh được gặp gỡ các biến thể của mình. Một biến thể của Deadpool được xác nhận sẽ xuất hiện trong phần 3 chính là một chú chó với biệt danh Dogpool.

Chris Evans trở lại với MCU nhưng sẽ không cầm khiên

Trong nửa cuối của trailer Deadpool 3, khán giả được thấy Wade Wilson chạm trán với quái thú Alioth tại The Void, vùng đất từng được nhắc đến trong series Loki. The Void là một địa điểm được miêu tả là điểm cuối cùng của dòng thời gian, nơi đây tập hợp những biến thể bị TVA xóa sổ khỏi dòng thời gian vì những vi phạm gây ảnh hưởng đến dòng thời gian thiêng liêng.

Trong những tấm hình hậu trường, Deadpool xuất hiện tại The Void với logo của hãng phim Fox ở đằng sau. Điều này có thể lý giải rằng dòng thời gian của các dị nhân từ hãng phim Fox đã bị xóa sổ vào The Void, từ đó, các nhân vật từ Fantastic Four, X-Men do Fox sản xuất có thể đều đang xuất hiện tại The Void.

Với điều kiện này, việc Chris Evans trở lại với MCU là hoàn toàn có khả năng, khi anh đã từng thủ vai Human Torch trong loạt phim Fantastic Four của Fox vào năm 2005. Hình ảnh Captain America cũng liên tục xuất hiện trên màn hình tại TVA trong trailer của phim, khiến khán giả thêm phần chắc chắn rằng Chris Evans sẽ trở lại với vai cameo Human Torch.