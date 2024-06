Giải quyết nỗi lo da của netizen Việt: Chuyện chàng trai "Người Không Ngại Thử" Trần Lâm

Hành trình chăm sóc da và tìm kiếm vẻ đẹp tự nhiên luôn đầy thách thức và rủi ro đối với nhiều người. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện tại, khi các thông tin và sản phẩm chăm sóc da tràn lan, việc tìm kiếm giải pháp đúng đắn và an toàn trở thành một vấn đề nan giải. Đây cũng chính là lý do Trần Lâm (With Bimm) - chàng trai với biệt danh "người không ngại thử" đã và đang nỗ lực giúp netizen Việt giải quyết nỗi lo lắng này.

Hành trình từ nạn nhân "kem trộn" đến hot skinfluencer Vào tháng 9 năm 2023, Trần Lâm đã ghi danh trên bảng xếp hạng những người chiến thắng chiến dịch #LearnOnTikTok, trong mảng làm đẹp do thương hiệu bình chọn. Không dừng lại ở đây, chàng trai trẻ còn ghi dấu ấn với câu chuyện từ một nạn nhân của "kem trộn" đến một trong những skinfluencer hàng đầu. Xuất phát từ chính nhu cầu tìm kiếm giải pháp cho vấn đề da của bản thân, Lâm đã bắt đầu hành trình chăm sóc da một cách bài bản. Qua nhiều nỗ lực và kiên trì, Trần Lâm đã biến đam mê thành công việc, tạo nên kênh TikTok @tran_lam18 với hơn 350 nghìn lượt theo dõi và những video đạt từ trăm nghìn đến triệu view. Những con số ấn tượng đã đưa Trần Lâm trở thành cái tên quen thuộc trong giới Skinfluencer. Tuy nhiên, đằng sau những video triệu view không đơn giản là việc rửa mặt và quay clip đơn giản. Để đạt được thành công như hôm nay, Lâm đã trải qua một hành trình đầy thách thức và đáng nhớ. Trần Lâm chia sẻ về sự thay đổi từ những ngày đầu chưa biết đến skincare đến hiện tại. Từ việc chỉ rửa mặt với nước đến việc đầu tư vào mỹ phẩm, thay đổi thói quen sinh hoạt và xây dựng chu trình dưỡng da an toàn, làn da của Lâm đã cải thiện rõ rệt. Lâm kể: "Những nhà sáng tạo nước ngoài đã truyền cảm hứng rất nhiều để mình đăng tải những video đầu tiên trên TikTok. Mình chưa từng đặt mục tiêu trở nên nổi tiếng, nhưng may mắn bén duyên với việc review dược-mỹ phẩm và được nhiều người yêu thích." Bản lĩnh của một skinfluencer truyền cảm hứng đến Gen Z Để trở nên nổi bật, Trần Lâm nhấn mạnh ba yếu tố quan trọng: trải nghiệm cá nhân, thông tin khoa học rõ ràng và tôn trọng sức khỏe làn da của cả bản thân và người theo dõi. Công việc này ngoài việc mang lại niềm vui mà còn phải luôn đòi hỏi sự đầu tư, cẩn trọng trong từng phát ngôn và giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp. Công việc của một skinfluencer không đơn thuần là dừng lại ở những video đẹp mắt. Trần Lâm đã phải đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe, tinh thần và tài chính. Để cân bằng, anh đặt ra nguyên tắc giới hạn số lượng mỹ phẩm phải test mỗi tháng và thỉnh thoảng nhờ sự trợ giúp từ bạn bè. Gửi gắm đến cộng đồng skincare lành mạnh Lâm còn tạo lập một hội nhóm cho cộng đồng skincare, giúp những bạn trẻ gặp khó khăn trong việc lựa chọn mỹ phẩm tìm thấy nơi gửi gắm làn da. Đây là cầu nối giữa bác sĩ da liễu và những người không có điều kiện đi lại nhưng muốn được thăm khám và tư vấn trực tuyến. "Ngại xấu là một tín hiệu tốt để quyết tâm thay đổi, nhưng đừng vì tự ti, vì ai cũng đẹp theo cách của riêng mình." Lâm chia sẻ. Anh mong muốn truyền cảm hứng và giúp đỡ những bạn trẻ gặp vấn đề về da, khẳng định rằng việc thấu hiểu làn da sẽ giúp họ tìm ra giải pháp đúng đắn. Trần Lâm không chỉ biến đổi cuộc sống của mình mà còn truyền cảm hứng cho hàng ngàn người trên hành trình tìm kiếm vẻ đẹp tự nhiên. Thành công của anh là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự nỗ lực và tinh thần dám thử thách.