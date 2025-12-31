Giám đốc công ty tổ chức show ca nhạc bị hủy sát giờ diễn sẽ đối diện với mức án nào?

HHTO - Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1979; trú tại: phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Thu Hà là Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

(Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra vào 20h ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Đây là sự kiện âm nhạc được đông đảo khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm. Quá trình thực hiện chương trình, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Đến thời điểm tổ chức, Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ đến 20h30', sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc.

Poster bán vé của chương trình.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm rõ sự việc.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hà về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Việc bán vé thu tiền khán giả trong khi chương trình không diễn ra bị xác định là thủ đoạn gian dối, đủ căn cứ xử lý hình sự với mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.