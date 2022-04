Giảng viên giải thích thế nào về nội dung "Gợi ý chiến lược chơi đề có lãi" trong bài học?

HHT - Đây không phải lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP bị nhận nhiều chỉ trích khi có phong cách trùng lặp với trưởng nhóm BIGBANG G-Dragon. "There’s No One At All" khiến một số người tưởng như đang xem MV solo mới của G-Dragon.