Giành giải “Dáng đẹp nhất năm” nhưng cớ sao Hoa hậu Thùy Tiên chưa vui trọn vẹn?

HHT - Ai cũng khen Thùy Tiên có vóc dáng quá đẹp, cô thậm chí còn nhận được giải thưởng “Best Body Of The Year” nhưng bất ngờ là chính nàng hậu lại tự thấy cơ thể mình có điểm cần phải cải thiện thêm.

Mới đây, trong một giải thưởng uy tín dành cho các mỹ nhân showbiz thì Thùy Tiên đã giành giải Best Body Of The Year (Mỹ nhân dáng đẹp của năm). Ai cũng công nhận Thùy Tiên rất xứng đáng với hạng mục này khi suốt từ khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 đến nay, nàng hậu luôn giữ phong độ nhan sắc rất ổn định.

Thùy Tiên sở hữu hình thể chuẩn mực với vòng eo săn chắc, đôi chân dài, tỷ lệ cơ thể hài hòa. Chính vì thế mà Thùy Tiên luôn chinh phục được các trang phục xuyên thấu, ôm sát hoặc cắt xẻ hiểm hóc mà không hề bị lộ nhược điểm cơ thể. Thậm chí dù có đụng hàng với nhiều nàng hậu khác, Thùy Tiên vẫn chiếm ưu thế nhờ cơ thể đẹp, thần thái ấn tượng.

Ấy thế mà sau khi nhận giải Best Body, Thùy Tiên lại tâm sự rằng cô có chút ngại ngùng vì thấy mình chưa xứng đáng với lời khen ngợi này. Trước khi thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, cô đã hì hục miệt mài trong phòng tập để có được hình thể đẹp nhất. Sau khi đăng quang, vì lịch trình bận rộn nên Thùy Tiên không còn nhiều thời gian “độ dáng” như trước nữa. Và Thùy Tiên đang đặt quyết tâm sẽ lấy lại cơ bụng săn chắc càng sớm càng tốt để đáp lại tình cảm của mọi người.

Quả thực Thùy Tiên không còn lộ cơ bụng số 11 thần thánh trong những tấm ảnh thời gian gần đây. Tuy nhiên, vòng eo của nàng Hậu vẫn rất nhỏ nhắn, vóc dáng vẫn mảnh mai cho thấy Thùy Tiên luôn giữ được sắc vóc rất ổn định. Chỉ cần chăm chỉ tập luyện thêm chút nữa, chắc chắn Thùy Tiên sẽ sớm có được vòng eo không chút mỡ thừa như ngày giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.