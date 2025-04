Gió Đông Bắc đã về gần đến miền Bắc, dự báo từ mai Hà Nội mưa to, mưa nhiều

HHT - Đợt gió Đông Bắc đã về đến gần miền Bắc nước ta, dự báo sẽ sớm ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội. Từ 28/4, Hà Nội có thể mưa lớn, thậm chí mưa kéo dài đến ngày bắt đầu nghỉ lễ. Cụ thể thì thời điểm mưa sẽ là thế nào, nhiệt độ thay đổi ra sao?

Sau đợt gió Đông Bắc ngắn và nhẹ vài ngày trước, nhiệt độ miền Bắc duy trì ở mức vừa phải, không nắng nóng, tuy nhiên trời khá oi bức do độ ẩm cao.

Nhưng một đợt gió Đông Bắc nữa sắp về sẽ làm thay đổi thời tiết đáng kể.

Dự báo khoảng đêm nay, 27/4, đến rạng sáng mai, gió Đông Bắc sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Cao Bằng, Lạng Sơn, sau đó nhanh chóng mở rộng ra cả Đông Bắc Bộ.

Do gió Đông Bắc, nhiệt độ Hà Nội giảm khoảng 2 - 3oC, nhiệt độ cao nhất vào đầu giờ chiều mai có thể chỉ xấp xỉ 30oC, các khu vực lân cận cũng tương tự. Mức giảm nhiệt này không lớn vì ở thời điểm này gió Đông Bắc không gây lạnh nữa, nhưng cảm giác oi bức sẽ đỡ đi nhiều.

Sự khác biệt đáng chú ý của đợt gió Đông Bắc lần này là nó cùng với rãnh áp thấp sẽ gây mưa to, mưa nhiều ở miền Bắc. Từ đêm nay và trong cả ngày mai (28/4), dự báo toàn miền có mưa, chủ yếu là mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các mô hình lớn của Mỹ, châu Âu và Trung Quốc hiện tại thống nhất trong dự báo về việc miền Bắc sẽ mưa từ ngày mai và kéo dài đến khoảng ngày 1/5 (tức là mưa trong cả 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ). Tuy nhiên, có sự khác biệt một chút giữa các mô hình về thời điểm mưa nhiều nhất. Có mô hình dự báo trong đợt này, miền Bắc mưa nhiều nhất vào ngày 28/4, có mô hình dự báo là ngày 30/4 còn mưa nhiều hơn.

Tóm lại, theo dự báo hiện tại, Hà Nội sẽ có mưa đáng kể từ 28/4 đến khoảng ngày 1/5, nhưng không phải mưa liên tục mà có gián đoạn. Người dân ra ngoài nên lưu ý mang đồ che mưa, nếu thấy mưa to, dông cần nhanh chóng tìm chỗ trú, có phương án dự phòng trường hợp trời mưa to khi đi chơi lễ.