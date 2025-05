Gió Đông Bắc đang về khiến nhiều nơi mưa to, nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm bất ngờ

HHT - Khối không khí lạnh với nhiều mây mang mưa vẫn đang di chuyển như đã dự báo, hiện tại đã gây mưa ở nhiều tỉnh thành miền Bắc. Hà Nội đã dịu hơn nhiều và nhiệt độ sẽ còn giảm tiếp, tới mức khá hiếm có. Thời điểm nào Hà Nội có mưa to và nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm tới mức bao nhiêu?

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh đã đề cập, nhiều nơi ở miền Bắc đã và đang mưa to đến rất to. Tính từ 19h tối qua đến sáng nay, 23/5, lượng mưa ở Xuân Minh (Hà Giang) là 160,8 mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) là 255,6 mm, Tân Phượng (Yên Bái) là 158,4 mm…, theo ứng dụng Vrain. Dự báo trong hôm nay, gió Đông Bắc về đến miền Bắc và mưa to sẽ mở rộng ra ở Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ.

Trong cùng khoảng thời gian trên, ở Thủ đô Hà Nội mới có mưa nhỏ đến mưa vừa rải rác, tuy nhiên trời đã đỡ nóng. Dự báo lượng mưa và phạm vi mưa ở Hà Nội sẽ tăng trong chiều nay, và Hà Nội sẽ có mưa to trong khoảng thời gian từ chiều hoặc tối nay đến sáng mai (mưa có thể gián đoạn nhưng đây là khoảng thời gian được dự báo là có lượng mưa nhiều). Vì vậy, người dân lưu ý sắp xếp công việc và các kế hoạch phù hợp trong khoảng này.

Đáng chú ý nữa là nhiệt độ. Từ khoảng chiều đến tối nay, ở nhiều tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Hà Nội, trời chuyển gió Bắc - Đông Bắc. Thời tiết tại Hà Nội hôm nay đã dịu hơn so với những ngày trước, và theo dự báo, ngày mai sẽ còn tiếp tục mát mẻ hơn. Phần lớn các mô hình hiện tại dự báo trưa và chiều mai, nhiệt độ Hà Nội chỉ ở mức trên dưới 26oC, mà đó là nhiệt độ cảm nhận thực tế, tức là trời rất mát. Đây là điều hiếm có ở thời điểm gần cuối tháng 5 thế này.

Ảnh hưởng của không khí lạnh sẽ khiến miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng mát mẻ trong ít nhất là 4 - 5 ngày. Mưa thì có thể giảm từ chiều hoặc tối mai, 24/5.