Gió Đông Bắc về sau mấy ngày nữa, Hà Nội sẽ giảm bao nhiêu độ?

HHT - Tiết trời oi bức, lúc nắng lúc mưa ở miền Bắc sẽ còn duy trì bao nhiêu ngày nữa trước khi gió Đông Bắc về khiến thời tiết thay đổi? Khi không khí lạnh về, nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm ra sao?

Mặc dù miền Bắc đã giảm mưa so với mấy ngày trước nhưng một vài nơi vẫn có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 19h hôm qua đến sáng nay, 21/5, lên đến 140 - 190 mm, như ở Lai Châu, Hà Giang, theo ứng dụng Vrain. Trong khi đó, ở Hà Nội có mưa rải rác, chủ yếu là mưa nhỏ, nhiều lúc trời lại âm u như muốn mưa dông nhưng rồi không mưa hoặc mưa không đáng kể. Tình trạng này khiến trời rất oi bức, khiến nhiều người mệt mỏi, đau đầu.

Hôm nay, 21/5, được coi là ngày nóng nhất trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất vào buổi chiều ở Hà Nội có thể xấp xỉ hoặc vượt 40oC. Tất nhiên đây là trừ trường hợp có mưa dông bất chợt.

Trạng thái nóng oi này sẽ còn tiếp tục trong ngày 22/5 dù nhiệt độ ở miền Bắc có thể giảm một chút.

Dự báo từ khoảng chiều đến tối 23/5, đợt gió Đông Bắc đã đề cập sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc. Nắng nóng, oi bức chấm dứt; nhiệt độ giảm. Trời mưa diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Trong đợt không khí lạnh này (gọi như vậy cho dễ hình dung dù nó sẽ không gây lạnh), dự báo Hà Nội có mưa to, khả năng là mưa nhiều hơn hẳn những đợt mưa từ đầu mùa Hè. Nhiệt độ sẽ giảm rõ rệt hơn vào ngày 24/5 hoặc 25/5, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng 30oC, nhiệt độ cảm nhận có thể khoảng 32oC, như vậy là dễ chịu hơn rất nhiều so với thời điểm nắng nóng, oi ả.

Hiện tại, các mô hình đều thống nhất trong dự báo về đợt không khí lạnh nói trên, nhưng thời điểm hơi lệch nhau một chút (bắt đầu từ 23/5 hoặc 24/5). Không khí lạnh sẽ khiến Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung đỡ nóng trong khoảng gần một tuần, như vậy cũng là rất đáng kể ở thời điểm gần cuối tháng 5 thế này.