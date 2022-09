Giới trẻ New York xa hoa bên lề Tuần lễ thời trang, hé lộ street style lên ngôi mùa Thu này

HHT - Đường phố là sàn diễn thời trang không chính thức diễn ra song song với Tuần lễ thời trang. Giới trẻ New York mặc gì bên lề "đại hội thời trang" lớn nhất năm đang diễn ra?

Bên trong khán phòng, nơi các show diễn của Tuần lễ thời trang New York diễn ra, các nhà thiết kế đang trình bày những giờ làm việc hiệu quả của mình trước công chúng. Trong khi sàn catwalk sẽ dẫn dắt cả thế giới thời trang về chuyện xu hướng nào lên ngôi vào năm sau, thì ngoài đường phố, giới trẻ New York thể hiện khả năng biến thời trang thành ứng dụng thực tiễn.

Đối với giới trẻ New York, xu hướng chủ đạo đang là Y2K, Gorpcore, Preppy… Xưa nay New York vẫn chuộng gu những cô nàng thành thị, hiện đại, năng động, có chút ngầu và thoải mái thả lỏng, sáng tạo theo đúng thành phố của họ thuộc về. Dưới đây là những bộ cánh street style nổi bật nhất New York Fashion Week.

Denim lên ngôi - ai cũng có sẵn ít nhất một món

Cùng với dòng chảy retro, đồ denim trở lại đầy mạnh mẽ. Dù là phối nguyên cây hay mix với các món cơ bản trong tủ áo, đều cho ra một vẻ phóng khoáng, xuề xòa một cách có chủ đích.

Áo khoác oversize, có thể mặc đến bất kỳ đâu!

Áo khoác form rộng khoác nhanh lên bất kỳ bộ đồ cơ bản nào cũng thành thời thượng. Chiếc áo khoác có thể đi từ công sở đến những buổi gặp mặt bạn bè thật thoải mái buổi tối, mốt này tính ứng dụng rất cao.

Style học đường Preepy pha với chất Punk

Phép cộng này khiến trang phục học đường trở nên nổi loạn, cá tính, là một phong cách thời trang nhiều lần trở lại. Đề tài này cũng vô cùng phong phú để các tín đồ thời trang sáng tạo cách phối.