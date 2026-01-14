Giới trẻ Trung Quốc gây sốt khi rủ bạn bè đu trend vẽ bánh kem "bất quy tắc"

HHTO - Đầu năm 2026, MXH Douyin của Trung Quốc viral loạt video với những chiếc bánh kem có giao diện "bất quy tắc". Không cần hoa tay, trend này ghi điểm nhờ màn "hợp sức" của hội bạn thân, cùng biến cốt bánh trắng thành bức tranh kỷ niệm, nơi mỗi vệt màu là một dấu ấn rực rỡ của tuổi trẻ.

Những ngày đầu năm 2026, lướt Douyin, thay vì những mẫu bánh kem được tạo hình chỉn chu, netizen Trung Quốc sẽ bắt gặp hình ảnh những chiếc bánh sinh nhật có vẻ ngoài đầy ngẫu hứng. Lớp kem được phối màu tự do, các đường nét chồng chéo lên nhau, tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo và phóng khoáng.

Những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng tình cảm từ hội bạn thân.

Vượt qua trào lưu Bento Cake hay D-I-Y cá nhân từng hot trước đây, "chiếc bánh tình bạn" này trở thành tâm điểm nhờ tính tương tác tập thể. Chủ nhân bữa tiệc sẽ nhận một cốt bánh nền trắng trơn cùng nhiều túi bắt kem hoặc thìa màu rực rỡ. "Thủ tục" thổi nến giờ đây nhường chỗ cho màn "tác nghiệp" của hội bạn thân: mỗi người một tay, tranh nhau tô điểm lên mặt bánh.

Đề xuất về cách làm bánh kem tình bạn được mọi người hưởng ứng.

Một netizen để lại bình luận: "Ai cũng muốn giữ vị trí quan trọng trong tim của bạn".

Sức hút của trào lưu này bắt nguồn từ một bình luận đạt hàng chục nghìn lượt yêu thích, ví von đầy cảm xúc: "Tuổi 17 của tớ vốn là trang giấy trắng, nhờ các cậu đến mà trở nên rực rỡ sắc màu". Ý tưởng ấy đã biến chiếc bánh kem đơn thuần thành "tuyên ngôn" của tình bạn, nơi mỗi đường kem, mỗi nét vẽ dù vụng về cũng là sự hiện diện của một người bạn thân thiết.

Nhiều người bỡ ngỡ khi lần đầu tìm hiểu về trend này.

Bắt trend này, cư dân mạng cũng sáng tạo ra hàng loạt caption cho "hội cốt": "Chiếc bánh đợi tuổi mới lấp đầy, còn lũ bạn thì tranh nhau để đánh dấu chủ quyền tương lai tôi" hay "Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình để lại những nét vẽ rực rỡ nhất trong thanh xuân của mình".

Chiếc bánh thành phẩm có thể trông hơi lộn xộn và không theo quy tắc thẩm mỹ nào. Nhưng chính khoảnh khắc hội bạn cùng "trây trét", cười đùa mới là kỷ niệm "chất" nhất để mở màn tuổi mới.

