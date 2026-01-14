Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Câu hát "Em viết thiệp hồng tên em thì đúng" gây bão, tạo hàng loạt trend đầu năm

Thiện Dư

HHTO - Bài hát Thiệp Hồng Sai Tên trở thành cơn sốt trên mạng xã hội, từ bản gốc đến bản remix đều tạo nhiều trào lưu đình đám.

Ra mắt từ đầu tháng 11/2025, ca khúc Thiệp Hồng Sai Tên của nam ca sĩ Nguyễn Thành Đạt trở thành cơn sốt trên mạng xã hội suốt những tháng qua. Câu hát "Em viết thiệp hồng tên em thì đúng, nhưng tại sao sai tên anh..." dần dần trở nên quen thuộc, là trào lưu sáng tạo của cư dân mạng và thậm chí không ít nghệ sĩ.

573060245-1198529632131269-2906548232880864911-n.jpg
Thiệp Hồng Sai Tên - ca khúc trở thành trào lưu dịp đầu năm 2026.

Với bản gốc của Nguyễn Thành Đạt, Thiệp Hồng Sai Tên mang giai điệu ballad sâu lắng, ban đầu khiến nhiều khán giả thích thú hát theo và cover. Thế nhưng sau đó, bài hát lại trở thành trào lưu trên TikTok, được sử dụng rộng rãi vào nhiều trường hợp khác nhau. Phần lớn những video sáng tạo giữa các cặp đôi, với tình huống đối chất với nhau hoặc giả vờ tranh cãi, giận dỗi giống như giai điệu buồn bã của bài hát. Không chỉ cư dân mạng mà một số nghệ sĩ cũng "đu trend", khiến cư dân mạng dở khóc dở cười.

1-1789.jpg
photo-6282819186299964881-y.jpg
Bản gốc của Nguyễn Thành Đạt có hơn 111 nghìn lượt sử dụng video trên TikTok, được cư dân mạng lẫn nghệ sĩ hưởng ứng.

Về sau, Thiệp Hồng Sai Tên có thêm nhiều phiên bản remix sôi động, bắt đầu cho chuỗi một loạt trào lưu mới ra đời. Từ hát nhép theo hài hước đến vũ đạo theo từng nhịp điệu bài hát, những trào lưu xoay quanh ca khúc của Nguyễn Thành Đạt khiến mạng xã hội TikTok dậy sóng, trở thành một trong những đề tài hot dịp đầu năm 2026.

Phiên bản hát nhép theo bản remix rock của Thiệp Hồng Sai Tên tạo trend TikTok. Nguồn: @lamnguyenlatui
Cody Nam Võ là nghệ sĩ dẫn đầu trào lưu vũ đạo dựa trên bản remix của Thiệp Hồng Sai Tên, mang về 7 triệu lượt xem trên TikTok. Nguồn: Cody Nam Võ
Trào lưu vũ đạo của Thiệp Hồng Sai Tên lan rộng, được không ít cư dân mạng từ đủ mọi ngành nghề, giới tính, tuổi tác... hưởng ứng. Nguồn: @huyhuy1101

Thiệp Hồng Sai Tên được Nguyễn Thành Đạt trình bày dựa trên phần sáng tác của Lương Gia Hùng, được ra mắt vào dịp cuối năm 2025. Không sở hữu ekip rầm rộ như các ca sĩ đình đám khác, Thiệp Hồng Sai Tên dần được lan tỏa mạnh mẽ thông qua các trào lưu, kèm theo câu hát bắt tai ngay lần nghe đầu tiên. Sau 2 tháng ra mắt khán giả, bài hát đã vươn lên hạng 1 của BXH Zing MP3, lọt Top 10 BXH âm nhạc YouTube và sở hữu hơn 2,4 triệu lượt xem.

12.jpg
MV của bài hát đạt 2,4 triệu lượt xem sau 2 tháng ra mắt.
614767954-4126473254331507-7025396944404762788-n.jpg
612988645-10161727713047352-7317461020649923814-n.jpg
Ca khúc đạt hạng cao trên các BXH và đang không ngừng tiến lên.
608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
