Giọng ca Top 1 Billboard Hot 100 hợp tác Rosé gây chấn động, "tắc hệ thống" YouTube

HHT - Chủ nhân của 2 bản hit toàn cầu "APT." và "Ordinary" kết hợp đã tạo nên một cơn địa chấn trên các nền tảng âm nhạc. Alex Warren và Rosé hòa giọng khiến khán giả "phát mê".

Alex Warren có nửa đầu năm 2025 thành công rực rỡ khi Ordinary nhận được đón nhận lớn từ công chúng và hiện tại đang có 3 tuần trụ vững Top 1 bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Được đà xông lên, anh phát hành ca khúc On My Mind, kết hợp cùng Rosé (BLACKPINK) vào ngày 27/6 (theo giờ Việt Nam)

Bản nhạc tình nói về nỗi cô đơn trong trái tim sau khi chia tay, nhưng tâm trí họ vẫn đầy ắp hình ảnh của người kia. MV đã hình tượng hóa "cơn suy" của Alex Warren và Rosé bằng cách đặt họ lẻ bóng trong ngôi nhà rộng, lộn xộn. Cả hai lần lượt xuất hiện, kể câu chuyện của riêng mình sau đó hòa giọng ở điệp khúc verse 2 như bày tỏ tâm trạng chung. Đoạn hòa âm của Alex và Rosé "ăn tiền" ngay từ khi cả hai "nhá hàng" trên mạng xã hội.

On My Mind được cho là đã được thu âm từ năm ngoái. Nhìn vào tóc của Rosé, các fan cũng tin rằng sản phẩm này đã được ém từ lâu. Vì kiểu tóc này trùng khớp với đợt cô chụp ảnh minh họa cho album Rosie. Theo credit, Rosé cũng tham gia vào phần viết lời cho On My Mind.

On My Mind được nhận xét là dễ nghe, dễ ngấm, dễ thuộc. Với màn kết hợp của 2 chủ hit toàn cầu APT. và Ordinary, fan hy vọng ca khúc này sẽ làm nên chuyện trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100.