Sau hàng loạt scandal, ngoại hình "The Flash" Ezra Miller thay đổi khó nhận ra

HHT - Xuất hiện tại hai sự kiện điện ảnh lớn ở châu Âu sau thời gian dài vắng bóng, nam diễn viên Ezra Miller gây bất ngờ với diện mạo thay đổi đến mức khó nhận ra.

Tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5, Ezra Miller tham dự buổi công chiếu bộ phim Die, My Love của đạo diễn Lynne Ramsay nhưng chỉ đi nhanh trên thảm đỏ mà không dừng lại tạo dáng chụp ảnh như thông lệ.

Đến cuối tháng 6 vừa qua, tại Liên hoan phim Sardegna (Filming Italy Sardegna), Miller mới thật sự trở lại với các hoạt động công khai như chụp hình với khách mời và giao lưu báo chí. Tại sự kiện, diễn viên 32 tuổi xuất hiện với phong cách phi truyền thống. Anh để râu, tóc dài uốn xoăn và diện váy dài kẻ sọc trên thảm đỏ.

Trả lời truyền thông Ý, Ezra Miller cho biết anh đang trở lại với nghiệp diễn xuất một cách “thận trọng” và sẽ hợp tác với đạo diễn Lynne Ramsay trong dự án phim mới. “Tôi làm việc với cô ấy lần nữa, và đó sẽ là bộ phim đầu tiên tôi tham gia sau thời gian gián đoạn. Chúng tôi đang cùng nhau viết kịch bản", nam diễn viên chia sẻ.

Đây là lần trở lại hiếm hoi của Ezra Miller sau hai năm vắng bóng, kể từ loạt bê bối nghiêm trọng trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2022. Nam diễn viên bị bắt nhiều lần vì hành vi gây rối nơi công cộng, hành hung, trộm cắp và bị cáo buộc có những hành vi không phù hợp với phụ nữ cũng như trẻ vị thành niên.

Đặc biệt, năm 2022, anh bị truy tố vì đột nhập và trộm rượu tại một ngôi nhà ở Vermont (Mỹ). Vụ việc khiến anh có nguy cơ phải đối mặt với mức án lên đến 26 năm tù nếu bị kết án, dù sau đó Miller đã nhận tội với cáo buộc nhẹ hơn và bị tuyên án một năm tù treo cùng các điều kiện như kiểm tra sức khỏe tinh thần định kỳ.

Trước áp lực dư luận, Miller từng lên tiếng xin lỗi và thừa nhận đang trải qua khủng hoảng tâm lý. "Tôi cam kết thực hiện những điều cần thiết để trở lại lối sống lành mạnh, an toàn và năng động", anh chia sẻ vào tháng 8/2022.

Sinh năm 1992, Ezra Miller từng là một trong những gương mặt trẻ triển vọng bậc nhất Hollywood. Sau bước đệm thành công với The Perks of Being a Wallflower (2012), anh được biết đến nhiều hơn qua vai The Flash trong Vũ trụ mở rộng DC (DCEU). Tuy nhiên, sự nghiệp của nam diễn viên đã bị gián đoạn nghiêm trọng bởi loạt bê bối cá nhân và pháp lý.

Hiện Ezra không sử dụng mạng xã hội và hiếm khi lên tiếng trực tiếp. Việc nam diễn viên xuất hiện kín tiếng và bắt đầu nhận vai diễn mới được xem là nỗ lực “làm mới” hình ảnh, tạo khoảng cách với quá khứ tai tiếng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng sự trở lại của Miller sẽ còn phụ thuộc vào mức độ minh bạch trong việc khắc phục hậu quả, cũng như cách Hollywood và khán giả đánh giá những sai lầm cũ.