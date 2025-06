Trailer world tour của BLACKPINK khiến fan xúc động nhưng không nguôi tức giận

HHT - Sau thời gian dài chờ đợi, BLACKPINK cuối cùng cũng tung trailer cho chuyến lưu diễn mới khiến fan vừa gào thét vì quá nghệ, vừa phẫn nộ vì cách làm việc khó hiểu của YG.

Trailer cho world tour DEADLINE của BLACKPINK vừa ra mắt đã gây bão mạng xã hội với hình ảnh đậm chất điện ảnh. Mở đầu là cảnh Rosé gọi điện giữa một vùng sa mạc hoang vu, gợi cảm giác bí ẩn như trong những bộ phim về miền viễn Tây. Ngay sau đó, Lisa, Jennie và Jisoo lần lượt xuất hiện với thần thái lạnh lùng, sang trọng.

4 cô nàng trên chiếc xe mui trần mang biển “BL1NK” (BLINK - tên fandom của nhóm) lướt đi trên con đường hoang vắng càng tô đậm chất điện ảnh, vừa nổi loạn vừa cuốn hút. Fan đoán công ty có dụng ý để các cô gái lái xe lao thẳng đến concert, mở ra kỳ vọng cho một tour diễn bùng nổ cả về âm nhạc lẫn hình ảnh.

YG Entertainment cũng chia sẻ thêm: "Trailer lần này được quay hoàn toàn tại các địa điểm thực như sa mạc gần Lancaster (Mỹ) và phim trường Hollywood, hợp tác cùng đội ngũ đạo diễn danh tiếng quốc tế".

Ngay sau khi trailer lên sóng, fan nhanh chóng phát hiện chi tiết trùng lặp thú vị là 4 cô gái đã cùng nhau ngồi trên những chiếc xe mui trần hồng giống trong MV As If It’s Your Last (2017), Lovesick Girls (2020). Chiếc xe được BLACKPINK sử dụng trong trailer lần này là mẫu Buick Centurion Convertible sản xuất năm 1973.

Tuy nhiên, ngay trong ngày tung trailer, bên cạnh không khí phấn khích về màn comeback đến gần thì fan cũng bày tỏ sự phẫn nộ khi gửi xe tải biểu tình đến trụ sở YG với thông điệp mạnh mẽ: “Đây không còn là lời cầu xin - đây là yêu cầu chính đáng".

BLINK yêu cầu công ty phát hành ca khúc mới vào ngày 4/7, xác nhận đó là một full album thực thụ, cùng MV đầu tư riêng và lịch trình quảng bá rõ ràng. Các yêu cầu cũng nhấn mạnh BLACKPINK không thể tổ chức concert quy mô toàn cầu nếu thiếu đi một sản phẩm âm nhạc chính thức.

Sự việc bắt đầu từ thông báo mập mờ của YG khi tuyên bố nhóm sẽ trình diễn ca khúc mới tại concert mở màn ở Sân vận động Goyang (Seoul, Hàn Quốc) vào ngày 5 - 6/7, nhưng chưa ấn định ngày phát hành, không nhắc đến MV hay kế hoạch quảng bá sản phẩm chung của nhóm. Điều này khiến nhiều người lo ngại sản phẩm sẽ bị trì hoãn đến cuối tháng 7 hoặc thậm chí sang tháng 8 - đúng như cái tên Deadline.

Trên các nền tảng mạng xã hội, những hashtag như #BLACKPINKLeaveYG, #YGStopExploitingBP nhanh chóng lan rộng trên X, Weibo... Đông đảo BLINK bày tỏ bức xúc cho rằng YG đang lạm dụng tên tuổi BLACKPINK để trục lợi, "bào tiền" từ người hâm mộ.

YG bị chỉ trích xem nhẹ giá trị âm nhạc và cộng đồng fan khi tổ chức tour diễn mà không kèm theo bất kỳ sản phẩm quảng bá nào. Việc khán giả bỏ tiền để nghe hòa nhạc với danh sách biểu diễn chủ yếu là "xào lại" từ sản phẩm cũ là không chuyên nghiệp, coi thường fan.