Giữa lúc fan đang "var" nhau căng cực, dàn Em Xinh - Chị Đẹp khiến netizen yên tâm

HHT - Ngay khi chương trình Em Xinh "Say Hi" công bố dàn cast chính thức, người hâm mộ không chỉ chú ý đến những cái tên đầy bất ngờ mà còn thích thú trước loạt tương tác đáng yêu giữa các nữ nghệ sĩ dù khác chương trình.

Vừa qua, Em Xinh Say Hi đã chính thức “chốt sổ” dàn 30 nữ nghệ sĩ chính thức. Bên cạnh sự phấn khích, chương trình cũng vướng phải những tranh cãi, so sánh với chương trình Chị Đẹp Đạp Gió khi có nhiều điểm tương đồng về số lượng thành viên, format quy tụ người chơi ở đa lĩnh vực,...

Tuy nhiên, giữa "cơn bão", tương tác và sự ủng hộ giữa các Chị Đẹp dành cho Em Xinh khiến netizen thích thú. Dưới các bài đăng của các Em Xinh trên mạng xã hội, các Chị Đẹp ở cả 2 mùa đã nhanh chóng để lại những lời nhắn nhủ, ủng hộ nhiệt tình.

Không chỉ dừng lại ở những bình luận trên mạng xã hội, một vài Chị Đẹp còn đăng tải hình ảnh chung, những kỷ niệm với dàn castEm Xinh "Say Hi", như một cách tiếp thêm động lực cho đồng nghiệp trước thử thách mới.

Sự tương tác thân thân thiết này không chỉ khiến cộng đồng fan của cả hai chương trình thích thú, mà còn lan tỏa thông điệp tích cực “girls supporting girls”, vốn từng xuất hiện nhiều lần trong suốt hai mùa Chị Đẹp. Những lời chúc chân thành từ các Chị Đẹp chắc chắn sẽ là nguồn động viên ý nghĩa dành cho dàn cast Em Xinh "Say Hi" trong hành trình sắp tới.